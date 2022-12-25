Глава Ирбита (Свердловская область) Николай Юдин и сенатор Совета Федерации Виктор Шептий поздравили с днем рождения старейшего ветерана Великой Отечественной войны в Свердловской области. Об этом сообщил глава Ирбита на своей странице «Вконтакте».
«Поздравили со 107-м днем рождения Петра Шихова, старейшего ветерана-фронтовика ВОВ в Свердловской области. Ветеран прошел всю Великую Отечественную, работал учителем, занимался ветеранским движением и патриотическим воспитанием молодежи», — рассказал Юдин.
Глава Ирбита отметил, что сенатор Шептий приехал поздравить ветерана в свой собственный день рождения. Он передал поздравления от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Ранее URA.RU сообщало о 90-летнем юбилее труженицы тыла из Свердловской области. Поздравительную телеграмму жительнице Тавдинского городского округа направил президент РФ Владимир Путин.
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Глава Ирбита (Свердловская область) Николай Юдин и сенатор Совета Федерации Виктор Шептий поздравили с днем рождения старейшего ветерана Великой Отечественной войны в Свердловской области. Об этом сообщил глава Ирбита на своей странице «Вконтакте». «Поздравили со 107-м днем рождения Петра Шихова, старейшего ветерана-фронтовика ВОВ в Свердловской области. Ветеран прошел всю Великую Отечественную, работал учителем, занимался ветеранским движением и патриотическим воспитанием молодежи», — рассказал Юдин. Глава Ирбита отметил, что сенатор Шептий приехал поздравить ветерана в свой собственный день рождения. Он передал поздравления от губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Ранее URA.RU сообщало о 90-летнем юбилее труженицы тыла из Свердловской области. Поздравительную телеграмму жительнице Тавдинского городского округа направил президент РФ Владимир Путин.