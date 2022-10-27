Президент России поздравил с юбилеем Марию Казарову, отправив ей телеграмму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жительница Тавдинского городского округа (Свердловская область, труженица тыла Мария Казарова 27 октября отметила юбилей, ей исполнилось 90 лет. Поздравить женщину приезжали заместитель главы администрации округа Александр Романович и представитель ГАУ «СРЦН „Золушка“ Тавдинского района» Татьяна Черникова. Они прочли поздравительную телеграмму от Президента РФ Владимира Путина для пенсионерки, сообщает пресс-служба администрации города.

«Труженица тыла Мария Васильевна Казарова 27 октября отметила свое 90-летие. В этот праздничный день с такой знаменательной датой ее поздравили заместитель главы администрации округа Александр Романович и представитель ГАУ „СРЦН ‚Золушка‘ Тавдинского района“ Татьяна Черникова. Гости зачитали телеграмму от Президента РФ Владимира Путина», — пишет пресс-служба округа на официальном сайте. Кроме того женщине вручили букет цветов.

Мария Казарова с 12 лет работала в колхозе в деревне Киселево (Тавдинский городской округ). После этого она перешла на Тавдинский лесокомбинат, на котором 18 лет трудилась разнорабочей. Затем 22 года отработала на Тавдинской судостроительной верфи, после чего ушла на пенсию. Казарова воспитала троих детей, семь внуков и 12 правнуков.

Ранее URA.RU сообщало, что в День победы Владимир Путин поздравил со 100-летним юбилеем двух свердловских ветеранов. Поздравительные письма от президента ветеранам вручили власти региона.

Марии Казаровой исполнилось 90 лет Фото: пресс-служба Тавдинского городского округа