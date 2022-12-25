Пьяного пермяка поймали за рулем мотоблока без номеров

26 декабря 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

Обвиняемый хотел подвезти друга Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жителя села Троица (Пермский край) будут судить за управление в нетрезвом виде транспортным средством. Он поехал на мотоблоке, чтобы подвезти друга. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В сентябре сотрудники Госавтоинспекции остановили мотоблок без госномеров с тележкой. При общении с водителем полицейские по внешним признакам, а именно по запаху изо рта, неустойчивости позы, нарушению речи, определили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Гражданину было предложено пройти освидетельствование, результаты которого показали наличие в выдыхаемом им воздухе абсолютного этилового спирта в количестве 1,34 мг/л», — указано в пресс-релизе. Сотрудникам полиции 45-летний местный житель пояснил, что он был в гостях у друга, где они пили спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, товарищ решил поехать к брату. Но из-за того, что он был сильно пьян, за руль сел гость — обвиняемый. Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Выяснилось, что ранее он уже садился за руль в нетрезвом виде. Уголовное дело направили в суд. Ранее URA.RU сообщало, что за 10 месяцев 2022 года на дорогах Перми было выявлено 2966 водителей в нетрезвом состоянии. Вероятность попасть в ДТП в таком состоянии велика. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителя села Троица (Пермский край) будут судить за управление в нетрезвом виде транспортным средством. Он поехал на мотоблоке, чтобы подвезти друга. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В сентябре сотрудники Госавтоинспекции остановили мотоблок без госномеров с тележкой. При общении с водителем полицейские по внешним признакам, а именно по запаху изо рта, неустойчивости позы, нарушению речи, определили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Гражданину было предложено пройти освидетельствование, результаты которого показали наличие в выдыхаемом им воздухе абсолютного этилового спирта в количестве 1,34 мг/л», — указано в пресс-релизе. Сотрудникам полиции 45-летний местный житель пояснил, что он был в гостях у друга, где они пили спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, товарищ решил поехать к брату. Но из-за того, что он был сильно пьян, за руль сел гость — обвиняемый. Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Выяснилось, что ранее он уже садился за руль в нетрезвом виде. Уголовное дело направили в суд. Ранее URA.RU сообщало, что за 10 месяцев 2022 года на дорогах Перми было выявлено 2966 водителей в нетрезвом состоянии. Вероятность попасть в ДТП в таком состоянии велика.