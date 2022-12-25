Березниковцы взяли в руки лопаты и вышли убирать снег во дворе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В городе Березники (Пермский край) жители дома №42 по улице 30-летия Победы решили сами убирать снег во дворе дома. Горожанка Гузелия Макеева в соцсети «ВКонтакте» разместила фото, на котором несколько жильцов с лопатами расчищают тротуары.

«Вот какие жители по улице 30 лет Победы,42! Сами вышли сегодня после снегопада и почистили двор», — написала Макеева. Свой пост она опубликовала в паблике «Все Березники» и предложила горожанам, которые поступают также, откликнуться в комментариях. Несколько березниковцев написали, что чистят свои дворы от снега самостоятельно. Некоторые жильцы признались, что вынуждены брать в руки лопаты из-за отсутствия управляющей компании.

Корреспонденту URA.RU Гузелия Макеева рассказала, что у дома, о котором идет речь в ее посте, есть управляющая компания. Инициатива выйти на уборку снега исходила от самих жильцов. «Жители решили убрать снег во дворе просто так, по своей инициативе! Тем самым, они решили помочь своему дворнику. В этом доме живут моя мама и дочь. Я у своего дома тоже часто чищу двор сама. Это называется активная гражданская позиция!», — отметила Макеева.

В Перми на плохую уборку дорог была вынуждена реагировать прокуратура. По данным ведомства, заваленные снегом дороги вызвали проблемы с транспортной доступностью.

Несколько жильцов приняли участие в уборке от снега своего двора Фото: Гузелия Макеева, «ВКонтакте»