19 июня 2022
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Аналитики: жители Пермского края стали богаче за год

© Служба новостей «URA.RU»
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Доллары. Курган, деньги, наличные, купюра, курс доллара, кошелек, валюта
Аналитики утверждают, что жители Прикамья стали богаче за год Фото:

Пермский край поднялся на одну строчку (в сравнении с прошлым годом) в рейтинге регионов РФ по доходам населения. Ранее он занимал 41-ую позицию, передают СМИ со ссылкой на аналитику Росстата.

«Пермский край. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2022 году — 1,45 (коэффициент не изменился с прошлого года — прим. URA.RU). Доля населения за чертой бедности — 12,8 (ранее — 13,3)», — указано на сайте РИА «Новости».

Наибольшие среднестатистические доходы населения зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе. Это регион единственный, где медианные доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора. Второе место рейтинга занимает еще один нефтегазовый регион — Ненецкий автономный округ.

О том, что Пермьстат регистрировал в первом квартале текущего года снижение уровня реального дохода пермяков, URA.RU сообщало ранее. Это произошло несмотря на то, что зарплаты и вообще денежные доходы жителей Прикамья, исходя из статистики, выросли.

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Пермский край поднялся на одну строчку (в сравнении с прошлым годом) в рейтинге регионов РФ по доходам населения. Ранее он занимал 41-ую позицию, передают СМИ со ссылкой на аналитику Росстата. «Пермский край. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2022 году — 1,45 (коэффициент не изменился с прошлого года — прим. URA.RU). Доля населения за чертой бедности — 12,8 (ранее — 13,3)», — указано на сайте РИА «Новости». Наибольшие среднестатистические доходы населения зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе. Это регион единственный, где медианные доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора. Второе место рейтинга занимает еще один нефтегазовый регион — Ненецкий автономный округ. О том, что Пермьстат регистрировал в первом квартале текущего года снижение уровня реального дохода пермяков, URA.RU сообщало ранее. Это произошло несмотря на то, что зарплаты и вообще денежные доходы жителей Прикамья, исходя из статистики, выросли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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