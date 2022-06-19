Аналитики: жители Пермского края стали богаче за год

Аналитики утверждают, что жители Прикамья стали богаче за год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермский край поднялся на одну строчку (в сравнении с прошлым годом) в рейтинге регионов РФ по доходам населения. Ранее он занимал 41-ую позицию, передают СМИ со ссылкой на аналитику Росстата.

«Пермский край. Отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в 2022 году — 1,45 (коэффициент не изменился с прошлого года — прим. URA.RU). Доля населения за чертой бедности — 12,8 (ранее — 13,3)», — указано на сайте РИА «Новости».

Наибольшие среднестатистические доходы населения зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе. Это регион единственный, где медианные доходы более чем в три раза выше стоимости фиксированного набора. Второе место рейтинга занимает еще один нефтегазовый регион — Ненецкий автономный округ.

О том, что Пермьстат регистрировал в первом квартале текущего года снижение уровня реального дохода пермяков, URA.RU сообщало ранее. Это произошло несмотря на то, что зарплаты и вообще денежные доходы жителей Прикамья, исходя из статистики, выросли.