Пермяки становятся беднее, несмотря на рост зарплат

Реальных доходы пермяков снижаются Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Реальные доходы пермяков в первом квартале 2022 года снизились, зафиксировал Пермьстат. Это произошло несмотря на то, что зарплаты и вообще денежные доходы жителей Прикамья, исходя из статистики, выросли.

«По предварительным данным, среднедушевые денежные доходы населения края в наблюдаемом периоде выросли по сравнению с прошлым годом на 12,2%. Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 0,6%», — говорится в отчете на сайте статистического ведомства.

Что касается зарплат, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе—марте составила 47653,6 рубля. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года она выросла на 12,9%. Реальная же зарплата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась лишь на 0,2%.

Ранее URA.RU рассказывало, что по данным за 2021 год, около 13% жителей Пермского края, то есть более 326 тысяч человек, в месяц имеют доход меньше величины прожиточного минимума. На этом фоне реготделение ЛДПР просило в начале июня губернатора Дмитрия Махонина приостановить увеличение платы за жилищно-коммунальные услуги. Между тем специалисты Пермьстата отметили недавно снижение цен на продукты в регионе — сильнее всего подешевели яйца и сахар. Также дешевле стали бензин и газ для автомобилей.