27 декабря 2022

Мэрию из ХМАО наградили в Москве за лучший муниципальный сайт

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрию Нижневартовского района наградили в Москве за лучший муниципальный сайт (фото из архива) Фото:

Администрацию Нижневартовского района (ХМАО) наградили за победу в федеральном конкурсе «Лучший муниципальный сайт». Церемония состоялась в здании Госдумы в Москве, сообщили в мэрии.

«Сайт администрации Нижневартовского района был признан победителем в номинации „Лучший сайт муниципального района“. Награды победителям и лауреатам вручили Президент Российской муниципальной академии Александр Айгистов и Секретарь Союза журналистов России Наталья Чернышова», — рассказали в администрации.

Ранее сообщалось, что сайт Нижневартовского района стал победителем ежегодного всероссийского конкурса. Жюри оценивало скорость загрузки, навигацию, легкость поиска и восприятия информации и другие критерии.

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Администрацию Нижневартовского района (ХМАО) наградили за победу в федеральном конкурсе «Лучший муниципальный сайт». Церемония состоялась в здании Госдумы в Москве, сообщили в мэрии. «Сайт администрации Нижневартовского района был признан победителем в номинации „Лучший сайт муниципального района“. Награды победителям и лауреатам вручили Президент Российской муниципальной академии Александр Айгистов и Секретарь Союза журналистов России Наталья Чернышова», — рассказали в администрации. Ранее сообщалось, что сайт Нижневартовского района стал победителем ежегодного всероссийского конкурса. Жюри оценивало скорость загрузки, навигацию, легкость поиска и восприятия информации и другие критерии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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