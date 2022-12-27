Мэрию из ХМАО наградили в Москве за лучший муниципальный сайт

Администрацию Нижневартовского района (ХМАО) наградили за победу в федеральном конкурсе «Лучший муниципальный сайт». Церемония состоялась в здании Госдумы в Москве, сообщили в мэрии.
«Сайт администрации Нижневартовского района был признан победителем в номинации „Лучший сайт муниципального района“. Награды победителям и лауреатам вручили Президент Российской муниципальной академии Александр Айгистов и Секретарь Союза журналистов России Наталья Чернышова», — рассказали в администрации.
Ранее сообщалось, что сайт Нижневартовского района стал победителем ежегодного всероссийского конкурса. Жюри оценивало скорость загрузки, навигацию, легкость поиска и восприятия информации и другие критерии.
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