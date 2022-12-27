Мэрию из ХМАО наградили в Москве за лучший муниципальный сайт

28 декабря 2022 в 00:03 Размер текста - 17 +

Мэрию Нижневартовского района наградили в Москве за лучший муниципальный сайт (фото из архива) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Администрацию Нижневартовского района (ХМАО) наградили за победу в федеральном конкурсе «Лучший муниципальный сайт». Церемония состоялась в здании Госдумы в Москве, сообщили в мэрии. «Сайт администрации Нижневартовского района был признан победителем в номинации „Лучший сайт муниципального района“. Награды победителям и лауреатам вручили Президент Российской муниципальной академии Александр Айгистов и Секретарь Союза журналистов России Наталья Чернышова», — рассказали в администрации. Ранее сообщалось, что сайт Нижневартовского района стал победителем ежегодного всероссийского конкурса. Жюри оценивало скорость загрузки, навигацию, легкость поиска и восприятия информации и другие критерии.

Администрацию Нижневартовского района (ХМАО) наградили за победу в федеральном конкурсе «Лучший муниципальный сайт». Церемония состоялась в здании Госдумы в Москве, сообщили в мэрии. «Сайт администрации Нижневартовского района был признан победителем в номинации „Лучший сайт муниципального района“. Награды победителям и лауреатам вручили Президент Российской муниципальной академии Александр Айгистов и Секретарь Союза журналистов России Наталья Чернышова», — рассказали в администрации. Ранее сообщалось, что сайт Нижневартовского района стал победителем ежегодного всероссийского конкурса. Жюри оценивало скорость загрузки, навигацию, легкость поиска и восприятия информации и другие критерии.