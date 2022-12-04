В Пермском крае построят новый горнолыжный комплекс

05 декабря 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

В комплексе оборудуют трассы длинной 7 км Фото: Анна Майорова © URA.RU В Чусовом (Пермский край) планируется построить горнолыжный комплекс «Ермак». Проект будет реализовывать строительная транспортная компания «Ермак», сообщает сайт правительства Пермского края. «На выбранной площадке планируется оборудовать горнолыжные трассы протяженностью 7 км, установить подъемники», — говорится на сайте. Также на территории комплекса создадут спортивную школу горных лыж и фристайла. Как отметила краевой министр территориального развития Светлана Усачева, Чусовой — оптимальный вариант для размещения горнолыжного комплекса. Здесь имеются высококвалифицированные тренера, склоны предгорий Уральских гор, а также транспортная доступность до города. Власти уверены, что площадка поспособствует развитию туризма в регионе.

В Чусовом (Пермский край) планируется построить горнолыжный комплекс «Ермак». Проект будет реализовывать строительная транспортная компания «Ермак», сообщает сайт правительства Пермского края. «На выбранной площадке планируется оборудовать горнолыжные трассы протяженностью 7 км, установить подъемники», — говорится на сайте. Также на территории комплекса создадут спортивную школу горных лыж и фристайла. Как отметила краевой министр территориального развития Светлана Усачева, Чусовой — оптимальный вариант для размещения горнолыжного комплекса. Здесь имеются высококвалифицированные тренера, склоны предгорий Уральских гор, а также транспортная доступность до города. Власти уверены, что площадка поспособствует развитию туризма в регионе.