04 декабря 2022
03 декабря 2022

В Пермском крае построят новый горнолыжный комплекс

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, лыжник, подъемник, горнолыжный курорт, горные лыжи, склон
В комплексе оборудуют трассы длинной 7 км Фото:

В Чусовом (Пермский край) планируется построить горнолыжный комплекс «Ермак». Проект будет реализовывать строительная транспортная компания «Ермак», сообщает сайт правительства Пермского края.

«На выбранной площадке планируется оборудовать горнолыжные трассы протяженностью 7 км, установить подъемники», — говорится на сайте. Также на территории комплекса создадут спортивную школу горных лыж и фристайла.

Как отметила краевой министр территориального развития Светлана Усачева, Чусовой — оптимальный вариант для размещения горнолыжного комплекса. Здесь имеются высококвалифицированные тренера, склоны предгорий Уральских гор, а также транспортная доступность до города. Власти уверены, что площадка поспособствует развитию туризма в регионе.

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В Чусовом (Пермский край) планируется построить горнолыжный комплекс «Ермак». Проект будет реализовывать строительная транспортная компания «Ермак», сообщает сайт правительства Пермского края. «На выбранной площадке планируется оборудовать горнолыжные трассы протяженностью 7 км, установить подъемники», — говорится на сайте. Также на территории комплекса создадут спортивную школу горных лыж и фристайла. Как отметила краевой министр территориального развития Светлана Усачева, Чусовой — оптимальный вариант для размещения горнолыжного комплекса. Здесь имеются высококвалифицированные тренера, склоны предгорий Уральских гор, а также транспортная доступность до города. Власти уверены, что площадка поспособствует развитию туризма в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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