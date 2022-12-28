В России изменится начисление платы за капремонт

Для каждого региона в России планируют зафиксировать стоимость капремонта, вопросом займется Минстрой и к 2024 году проработает его детали. Об этом сообщается в проекте плана реализации Стратегии развития стройотрасли до 2030 года.
«В России планируют зафиксировать стоимость капремонта для каждого региона. Сейчас нет единых правил и требований, деньги граждан зачастую используются нецелевым образом, а качество услуг страдает», — рассказали «Известия» со ссылкой на проект плана стройотрасли. Вопрос Минстрой проработает к 2024 году, заявлено в документе.
Ранее эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко рассказал URA.RU об опасностях, которые грозят людям, избегающим платы за капитальный ремонт. Кроме того, в России предложили изменить схему оплаты коммунальных услуг.
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