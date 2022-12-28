28 декабря 2022

В России изменится начисление платы за капремонт

«Известия»: стоимость работ по капремонту зафиксируют для каждого региона РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, строители, ремонт, реконструкция, стройка
Для каждого региона РФ в отдельности зафиксируют стоимость капремонта Фото:

Для каждого региона в России планируют зафиксировать стоимость капремонта, вопросом займется Минстрой и к 2024 году проработает его детали. Об этом сообщается в проекте плана реализации Стратегии развития стройотрасли до 2030 года.

«В России планируют зафиксировать стоимость капремонта для каждого региона. Сейчас нет единых правил и требований, деньги граждан зачастую используются нецелевым образом, а качество услуг страдает», — рассказали «Известия» со ссылкой на проект плана стройотрасли. Вопрос Минстрой проработает к 2024 году, заявлено в документе.

Ранее эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко рассказал URA.RU об опасностях, которые грозят людям, избегающим платы за капитальный ремонт. Кроме того, в России предложили изменить схему оплаты коммунальных услуг.

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Для каждого региона в России планируют зафиксировать стоимость капремонта, вопросом займется Минстрой и к 2024 году проработает его детали. Об этом сообщается в проекте плана реализации Стратегии развития стройотрасли до 2030 года. «В России планируют зафиксировать стоимость капремонта для каждого региона. Сейчас нет единых правил и требований, деньги граждан зачастую используются нецелевым образом, а качество услуг страдает», — рассказали «Известия» со ссылкой на проект плана стройотрасли. Вопрос Минстрой проработает к 2024 году, заявлено в документе. Ранее эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко рассказал URA.RU об опасностях, которые грозят людям, избегающим платы за капитальный ремонт. Кроме того, в России предложили изменить схему оплаты коммунальных услуг.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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