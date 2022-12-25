В России начнут повышать цены на коммуналку с учетом платежеспособности граждан

26 декабря 2022 в 03:14 Размер текста - 17 +

Ирина Булгакова отметила, что тарифы нельзя повышать, если население не может их оплатить Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тарифы на ЖКУ следует повышать, учитывая платежеспособность граждан. Об этом заявила руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. «Мы предлагаем проводить анализ при изменении тарифов, какими они должны быть с учетом платежеспособности населения на конкретной территории. С помощью этого можно рассчитать, сколько граждан в регионе будут в состоянии платить по счетам без ущерба для нормальной жизни», — рассказала Ирина Булгакова «Известиям». Также руководитель комиссии отметила, что если треть населения не может платить, то тарифы повышать нельзя. В таком случае компенсировать нехватку средств необходимо из федерального бюджета, а регион должен искать способы, чтобы создать экономические условия для роста благосостояния людей. Ранее гендиректор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев рассказал, что начисление «несправедливых» долгов за услуги ЖКХ — это, как правило, «бездеятельность» потребителей. Такие долги могут возникнуть, когда жильцы домов не вовремя сдают показания по счетчикам.

Тарифы на ЖКУ следует повышать, учитывая платежеспособность граждан. Об этом заявила руководитель комиссии по ЖКХ Общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова. «Мы предлагаем проводить анализ при изменении тарифов, какими они должны быть с учетом платежеспособности населения на конкретной территории. С помощью этого можно рассчитать, сколько граждан в регионе будут в состоянии платить по счетам без ущерба для нормальной жизни», — рассказала Ирина Булгакова «Известиям». Также руководитель комиссии отметила, что если треть населения не может платить, то тарифы повышать нельзя. В таком случае компенсировать нехватку средств необходимо из федерального бюджета, а регион должен искать способы, чтобы создать экономические условия для роста благосостояния людей. Ранее гендиректор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев рассказал, что начисление «несправедливых» долгов за услуги ЖКХ — это, как правило, «бездеятельность» потребителей. Такие долги могут возникнуть, когда жильцы домов не вовремя сдают показания по счетчикам.