Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге регионов России по ключевым показателям в 2022 году. Итоги подвели аналитики агентства РИА Рейтинг.
«Свердловская область — восьмое место, итоговый балл — 61, 512. Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область», — рассказали эксперты агентства.
Средний арифметический балл рассчитывался по нескольким параметрам. Среди них учитывались показатели качества жизни, материального благополучия населения, состояние рынка труда, научно-технологическое развитие и приверженность жителей к здоровому образу жизни.
Ранее URA.RU сообщало о российском рейтинге медиаактивности в сфере инноваций. Свердловская область оказалась в верхних строчках рейтинга по итогам нескольких месяцев.
Рейтинг регионов России по ключевым показателям в 2022 году.
ria.ru
Будьте в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и Свердловской области - читайте канал Екатское чтиво.
Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге регионов России по ключевым показателям в 2022 году. Итоги подвели аналитики агентства РИА Рейтинг. «Свердловская область — восьмое место, итоговый балл — 61, 512. Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область», — рассказали эксперты агентства. Средний арифметический балл рассчитывался по нескольким параметрам. Среди них учитывались показатели качества жизни, материального благополучия населения, состояние рынка труда, научно-технологическое развитие и приверженность жителей к здоровому образу жизни. Ранее URA.RU сообщало о российском рейтинге медиаактивности в сфере инноваций. Свердловская область оказалась в верхних строчках рейтинга по итогам нескольких месяцев.