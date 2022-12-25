25 декабря 2022
24 декабря 2022

Свердловская область оказалась в десятке лучших в рейтинге регионов РФ. Скрин

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Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге регионов РФ Фото:

Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге регионов России по ключевым показателям в 2022 году. Итоги подвели аналитики агентства РИА Рейтинг.

«Свердловская область — восьмое место, итоговый балл — 61, 512. Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область», — рассказали эксперты агентства.

Средний арифметический балл рассчитывался по нескольким параметрам. Среди них учитывались показатели качества жизни, материального благополучия населения, состояние рынка труда, научно-технологическое развитие и приверженность жителей к здоровому образу жизни.

Ранее URA.RU сообщало о российском рейтинге медиаактивности в сфере инноваций. Свердловская область оказалась в верхних строчках рейтинга по итогам нескольких месяцев.

Рейтинг регионов России по ключевым показателям в 2022 году.

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Свердловская область заняла восьмое место в рейтинге регионов России по ключевым показателям в 2022 году. Итоги подвели аналитики агентства РИА Рейтинг. «Свердловская область — восьмое место, итоговый балл — 61, 512. Лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область», — рассказали эксперты агентства. Средний арифметический балл рассчитывался по нескольким параметрам. Среди них учитывались показатели качества жизни, материального благополучия населения, состояние рынка труда, научно-технологическое развитие и приверженность жителей к здоровому образу жизни. Ранее URA.RU сообщало о российском рейтинге медиаактивности в сфере инноваций. Свердловская область оказалась в верхних строчках рейтинга по итогам нескольких месяцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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