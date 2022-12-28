Екатеринбуржцы перед Новым годом скупают куртки, как у Путина. Фото

29 декабря 2022 в 11:19 Размер текста - 17 +

Дизайнер Инна Королева продает куртку, аналог которой подарила Путину Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Спрос на куртку, как у Владимира Путина, от дизайнера из Екатеринбурга Инны Королевой перед Новым годом вырос в несколько раз. Горожане чаще покупают модель в подарок. Об этом URA.RU рассказала сама Королева. «Куртки есть в продаже. Большую часть уже раскупили, поэтому в январе будем отшивать новую партию. Они востребованы, даже на Новый год, многие покупают в подарок. Знают, что такая вещь есть у президента, и ее приятно подарить. Кто-то покупает себе, просто потому что удобная и классная вещь», — рассказала Инна Королева. Стоимость куртки составляет 7,5 тысяч рублей. Это меньше, чем средняя стоимость другой одежды от бренда Инны Королевой. Дизайнер рассказывает, что это была ее принципиальная позиция, чтобы большее количество людей могли позволить себе купить эту модель. Ранее URA.RU сообщало, что Инна Королева подарила президенту РФ Владимиру Путину куртку, сделанную на собственном производстве. Глава государства встретил подарок с улыбкой и выразил уверенность, что работы российских дизайнеров будет иметь успех в условиях импортозамещения. Позднее дизайнер из Екатеринбурга рассказала агентству, что у нее ажиотаж заказов на идентичную модель. Куртка сшита из премиального синего трикотажа Фото с сайта innakoroleva.com На правом рукаве флаг России, также есть потайные карманы в боковом шве Фото с сайта innakoroleva.com

Спрос на куртку, как у Владимира Путина, от дизайнера из Екатеринбурга Инны Королевой перед Новым годом вырос в несколько раз. Горожане чаще покупают модель в подарок. Об этом URA.RU рассказала сама Королева. «Куртки есть в продаже. Большую часть уже раскупили, поэтому в январе будем отшивать новую партию. Они востребованы, даже на Новый год, многие покупают в подарок. Знают, что такая вещь есть у президента, и ее приятно подарить. Кто-то покупает себе, просто потому что удобная и классная вещь», — рассказала Инна Королева. Стоимость куртки составляет 7,5 тысяч рублей. Это меньше, чем средняя стоимость другой одежды от бренда Инны Королевой. Дизайнер рассказывает, что это была ее принципиальная позиция, чтобы большее количество людей могли позволить себе купить эту модель. Ранее URA.RU сообщало, что Инна Королева подарила президенту РФ Владимиру Путину куртку, сделанную на собственном производстве. Глава государства встретил подарок с улыбкой и выразил уверенность, что работы российских дизайнеров будет иметь успех в условиях импортозамещения. Позднее дизайнер из Екатеринбурга рассказала агентству, что у нее ажиотаж заказов на идентичную модель.