Работу сибирской лаборатории миасский завод обезопасит от опасных вирусов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Миасский завод медоборудования (ПО «АМС-МЗМО», Челябинская область) в рамках выполнения гособоронзаказа завершает поставку оборудования в биолабораторию Новосибирска. Как URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия, изделия из Миасса защитят от наиболее опасных вирусов.

«Поставляем оборудование для научного центра вирусологии и биотехнологии „Вектор“ Роспотребнадзора. Учреждение в Новосибирске работает с самыми опасными биологическими агентами, которые существуют в природе», — отметили URA.RU в ПО «АМС-МЗМО».

Договор у миасцев заключен с генподрядчиком строительства, компанией «СпецТрансСтрой» из Новосибирска. Работа связана с завершением реконструкции корпуса № 6. В рамках договора завод поставляет элементы системы вентиляции. Среди них: герметичные заслонки и клапаны, центральные кондиционеры, специализированные фильтровальные установки. Также в Новосибирск отправляют оборудование для ограждающих конструкций: гигиенические герметичные панели, двери и передаточные окна.

Отправляемые в Новосибирск изделия для ПО «АМС-МЗМО» являются нетиповыми. Центр вирусологии ведет исследования в сфере биологической опасности. В лаборатории предъявляют повышенные требования к обеспечению безопасности персонала и населения поселка Кольцово, где располагается учреждение. В результате герметичные двери, разработанные миасскими конструкторами, имеют ряд особенностей, начиная от увеличенной толщины металла и заканчивая конструктивом.

Завод медоборудования является участником программы импортозамещения. Пружинный рычаг для хирургического светильника позволил медикам отказаться от закупок немецких комплектующих. В октябре предприятие завершило испытания деконтаминатора для дезинфекции медпомещений.

Оборудование миасский завод поставил в Новосибирск в рамках гособоронзаказа Фото: пресс-служба ПО «АМС-МЗМО»

Изделия будут работать на площадях научного центра «Вектор» Фото: пресс-служба ПО «АМС-МЗМО»