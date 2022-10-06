Миасский завод поможет хирургам заменить импортное оборудование. Фото

07 октября 2022 в 12:31 Размер текста - 17 +

Производитель светильников уже заинтересовался разработкой из Миасса Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Миасский завод медицинского оборудования (ПО «АМС-МЗМО») из Челябинской области создал оборудование на замену импортного аналога. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, инженеры разработали рычаг для хирургического светильника. «Специалисты МЗМО разработали новое импортозамещающее оборудование для медицинских организаций. Рычаг пружинный для хирургического светильника создан инженерами-конструкторами управления разработками новой техники предприятия», — рассказали URA.RU в ПО «АМС-МЗМО». Рычаг обеспечивает перемещение блока освещения в пространстве относительно рабочего поля. Руководитель управления разработками новой техники «АМС-МЗМО» Сергей Смоляков отметил, что обычно применяют рычаги компании Ondal Medical Systems (Германия). В Миассе разработали универсальное оборудование: его можно использовать со светильниками различных производителей. Интерес к новинке проявили в производящей светильники компании «Эмалед». Для опытного образца рычага на миасском заводе создали конструкторскую документацию. Следом изделие изготовят и испытают, чтобы принять решение о серийном производстве. Планы предприятия на 2023 год связаны с началом выпуска хирургических светильников. Их особенность — освещать пространство при операциях и исследованиях должны без тени. В сентябре на заводе провели натурные испытания деконтаминатора для фармпроизводства. Также компания выпускает изделия для термообработки сточных вод и ряд других образцов техники. Программа импортозамещения стартовала в России с началом действия введенных рядом стран ограничений. Таким способом недружественные РФ правительства отреагировали на начало проведения спецоперации на Украине. На основе документации в Миассе создадут опытный образец рычага Модель: ПО «АМС-МЗМО» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Миасский завод медицинского оборудования (ПО «АМС-МЗМО») из Челябинской области создал оборудование на замену импортного аналога. Как URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия, инженеры разработали рычаг для хирургического светильника. «Специалисты МЗМО разработали новое импортозамещающее оборудование для медицинских организаций. Рычаг пружинный для хирургического светильника создан инженерами-конструкторами управления разработками новой техники предприятия», — рассказали URA.RU в ПО «АМС-МЗМО». Рычаг обеспечивает перемещение блока освещения в пространстве относительно рабочего поля. Руководитель управления разработками новой техники «АМС-МЗМО» Сергей Смоляков отметил, что обычно применяют рычаги компании Ondal Medical Systems (Германия). В Миассе разработали универсальное оборудование: его можно использовать со светильниками различных производителей. Интерес к новинке проявили в производящей светильники компании «Эмалед». Для опытного образца рычага на миасском заводе создали конструкторскую документацию. Следом изделие изготовят и испытают, чтобы принять решение о серийном производстве. Планы предприятия на 2023 год связаны с началом выпуска хирургических светильников. Их особенность — освещать пространство при операциях и исследованиях должны без тени. В сентябре на заводе провели натурные испытания деконтаминатора для фармпроизводства. Также компания выпускает изделия для термообработки сточных вод и ряд других образцов техники. Программа импортозамещения стартовала в России с началом действия введенных рядом стран ограничений. Таким способом недружественные РФ правительства отреагировали на начало проведения спецоперации на Украине.