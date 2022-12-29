В ХМАО из скандального учреждения массово увольняется персонал

Из учреждения властей в Урае массово увольняются сотрудники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Из-за регулярных проверок в МАУ «Культура» в Урае массово увольняются сотрудники. Из учреждения уже уволился главный инженер Руслан Уманец, заведующая хозяйством Татьяна Бочеварова и несколько сотрудников парка аттракционов, принадлежащего учреждению. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к администрации.

«Также, говорят, готовится уволиться после Нового года заместитель директора Евгений Ребякин. Кроме этих сотрудников директора учреждения Сергея Выродова вынудили уволить свою жену, которая работала простым кассиром», — сказал источник.

В разговоре с журналистом агентства директор МАУ «Культура» Сергей Выродов подтвердил информацию об увольнении сотрудников. «В учреждении уже больше полугода проходят проверки, часто они заканчиваются дисциплинарными взысканиями. Честно говоря, я и сам думал об увольнении, но меня удерживают коллеги, которые не хотят моего ухода», — сказал Выродов. Он добавил, что регулярные проверки в учреждении он принимает на личный счет, однако причину не назвал.

Ранее URA.RU писало, что инициаторами отставки Выродова якобы стали заведующий культурно-историческим центром Ольга Бычкова и заместитель Выродова Дмитрий Зайцев. После этого жители Урая коллективно обратились к губернатору ХМАО Наталье Комаровой с просьбой защитить Выродова.