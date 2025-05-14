ХК «Югра» кардинально изменит состав игроков после завершения сезона

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ХК «Югра» сменит половину состава к следующему сезону
ХК «Югра» сменит половину состава к следующему сезону Фото:

Хоккейный клуб «Югра» планирует сменить до 50% игроков по итогам сезона. Об этом заявил генеральный менеджер команды Сергей Гусев на пресс-конференции, посвященной итогам выступления клуба и молодежной команды «Мамонты Югры».

«Около половины состава останется, но будут изменения. Пока не называем фамилии — контракты действуют до 30 мая», — пояснил Гусев. При этом он заверил, что тренерский состав заменять не планируется.

Главный тренер ХК «Югра» Александр Перов добавил, что основное внимание уделят привлечению молодых хоккеистов 2001 года рождения и младше, которые смогут конкурировать с опытными игроками. По его словам, комплектование команды осложняется возрастными лимитами ВХЛ и конкуренцией с клубами КХЛ, которые часто переманивают перспективных спортсменов. «Ребята из молодежки привлекают внимание клубов КХЛ, поэтому найти сильных игроков непросто», — добавил Перов.

Руководство также планирует работать над усилением позиций в атаке. В текущем сезоне «Югра» не смогла повторить успех прошлых лет, когда ее форварды становились лучшими бомбардирами лиги.

Ранее URA.RU писало, что хоккейный клуб «Югра» выиграл свою первую игру в 2025 году. Матч против команды «Динамо» из Санкт-Петербурга закончился со счетом 6:2 в пользу югорчан. В числе болельщиков «Югры» был и глава ХМАО Руслан Кухарук.

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Хоккейный клуб «Югра» планирует сменить до 50% игроков по итогам сезона. Об этом заявил генеральный менеджер команды Сергей Гусев на пресс-конференции, посвященной итогам выступления клуба и молодежной команды «Мамонты Югры». «Около половины состава останется, но будут изменения. Пока не называем фамилии — контракты действуют до 30 мая», — пояснил Гусев. При этом он заверил, что тренерский состав заменять не планируется. Главный тренер ХК «Югра» Александр Перов добавил, что основное внимание уделят привлечению молодых хоккеистов 2001 года рождения и младше, которые смогут конкурировать с опытными игроками. По его словам, комплектование команды осложняется возрастными лимитами ВХЛ и конкуренцией с клубами КХЛ, которые часто переманивают перспективных спортсменов. «Ребята из молодежки привлекают внимание клубов КХЛ, поэтому найти сильных игроков непросто», — добавил Перов. Руководство также планирует работать над усилением позиций в атаке. В текущем сезоне «Югра» не смогла повторить успех прошлых лет, когда ее форварды становились лучшими бомбардирами лиги. Ранее URA.RU писало, что хоккейный клуб «Югра» выиграл свою первую игру в 2025 году. Матч против команды «Динамо» из Санкт-Петербурга закончился со счетом 6:2 в пользу югорчан. В числе болельщиков «Югры» был и глава ХМАО Руслан Кухарук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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