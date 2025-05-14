Замглавы Сургута встретился с родителями курсантов, отстраненных от парада 9 Мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Родителям курсантов предложили участие в «Зарнице».
Родителям курсантов предложили участие в «Зарнице». Фото:

Родители курсантов «Союза морских пехотинцев Югры» встретились с заместителем главы Сургута Виталием Малыхиным. Они провели беседу на тему конфликта, произошедшего на параде Победы 9 Мая, а также обсудили порядок подготовки к таким мероприятиям, сообщили в мэрии.

«Заместитель главы Сургута Виталий Малыхин встретился с родителями курсантов «Школы морской пехоты» РОО «Союз морских пехотинцев». Обсудили причины инцидента, связанного с маршем патриотических объединений. Заместитель главы города разъяснил родителям порядок подготовки к подобным мероприятиям», — рассказали в ведомстве.

Помимо этого, курсантам предложили принять участие в экскурсии на «Эшелоне Победы», организации городских мероприятий и обсуждении Дня России и Дня города. Родителям же предложили включиться в план военно-спортивных мероприятий и игр «Зарница», в которых школа их детей не участвует около 20 лет.

Ранее URA.RU писало, что родители курсантов «Союза морских пехотинцев Югры» возмущены тем, что их детям не дали принять участие в параде Победы в Сургуте. По их словам, детей не пустили из-за неоформленной заявки, которая ранее никак не мешала выступлению.

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Родители курсантов «Союза морских пехотинцев Югры» встретились с заместителем главы Сургута Виталием Малыхиным. Они провели беседу на тему конфликта, произошедшего на параде Победы 9 Мая, а также обсудили порядок подготовки к таким мероприятиям, сообщили в мэрии. «Заместитель главы Сургута Виталий Малыхин встретился с родителями курсантов «Школы морской пехоты» РОО «Союз морских пехотинцев». Обсудили причины инцидента, связанного с маршем патриотических объединений. Заместитель главы города разъяснил родителям порядок подготовки к подобным мероприятиям», — рассказали в ведомстве. Помимо этого, курсантам предложили принять участие в экскурсии на «Эшелоне Победы», организации городских мероприятий и обсуждении Дня России и Дня города. Родителям же предложили включиться в план военно-спортивных мероприятий и игр «Зарница», в которых школа их детей не участвует около 20 лет. Ранее URA.RU писало, что родители курсантов «Союза морских пехотинцев Югры» возмущены тем, что их детям не дали принять участие в параде Победы в Сургуте. По их словам, детей не пустили из-за неоформленной заявки, которая ранее никак не мешала выступлению.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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