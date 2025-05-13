13 мая 2025

Спасатели Нижневартовска готовятся к затоплению дачных поселков во время паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели Нижневартовска будут помогать жителям дачных поселков при затоплении во время половодья
Спасатели Нижневартовска будут помогать жителям дачных поселков при затоплении во время половодья Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) спасатели начали подготовку к возможному подтоплению дачных поселков, которым угрожает растущий уровень воды в реке Обь. План действий в случае затопления утвердила комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщил корреспонденту URA.RU директор городского управления по делам ГО и ЧС Вадим Татаренков.

«В ближайшие дни мы начнем выставлять спасательные посты. Один будет работать на улице Восточной в районе СОНТ „Ремонтник-87“, второй — на улице 2П-2, у так называемого „рыночка“, рядом с СОНТ „Буровик“. Сотрудники будут оказывать всестороннюю помощь населению — от информирования и организации эвакуации до предоставления плавсредств и транспортировки имущества», — рассказал Татаренков.

Спасатели готовы организовать подвоз песка для укрепления участков. Жителям помогут поднять ценные вещи на второй этаж или вывезти имущество в город. 

В случае осложнения обстановки к работе постов подключатся сотрудники полиции. Татаренков подчеркнул, что в 2024 году благодаря слаженным действиям всех служб удалось не допустить мародерства.

Пункты временного размещения в городе готовы принимать эвакуированных жителей. Если паводок затянется на 30–40 суток, то людей разместят в гостиницах. «Заключены договоры с гостиницами, где люди смогут в комфортных условиях пережидать паводок», — добавил директор управления ГО и ЧС.

Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Обь  в районе Нижневартовска составляет девять метров восемь сантиметров, за сутки он поднялся на четыре сантиметра. При достижении отметки 9,10–9,12 м начнется подтопление дачных участков.

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В Нижневартовске (ХМАО) спасатели начали подготовку к возможному подтоплению дачных поселков, которым угрожает растущий уровень воды в реке Обь. План действий в случае затопления утвердила комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сообщил корреспонденту URA.RU директор городского управления по делам ГО и ЧС Вадим Татаренков. «В ближайшие дни мы начнем выставлять спасательные посты. Один будет работать на улице Восточной в районе СОНТ „Ремонтник-87“, второй — на улице 2П-2, у так называемого „рыночка“, рядом с СОНТ „Буровик“. Сотрудники будут оказывать всестороннюю помощь населению — от информирования и организации эвакуации до предоставления плавсредств и транспортировки имущества», — рассказал Татаренков. Спасатели готовы организовать подвоз песка для укрепления участков. Жителям помогут поднять ценные вещи на второй этаж или вывезти имущество в город.  В случае осложнения обстановки к работе постов подключатся сотрудники полиции. Татаренков подчеркнул, что в 2024 году благодаря слаженным действиям всех служб удалось не допустить мародерства. Пункты временного размещения в городе готовы принимать эвакуированных жителей. Если паводок затянется на 30–40 суток, то людей разместят в гостиницах. «Заключены договоры с гостиницами, где люди смогут в комфортных условиях пережидать паводок», — добавил директор управления ГО и ЧС. Ранее URA.RU писало, что уровень воды в реке Обь  в районе Нижневартовска составляет девять метров восемь сантиметров, за сутки он поднялся на четыре сантиметра. При достижении отметки 9,10–9,12 м начнется подтопление дачных участков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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