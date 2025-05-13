Замгенпрокурора РФ Зайцев помог с трудоустройством отцу-одиночке из ХМАО, принимавшему участие в СВО

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев лично принял в ХМАО бойца СВО и помог ему с трудоустройством. Югорчанин в одиночку воспитывает троих детей и нуждался в гибком графике. Об этом прокуратура ХМАО сообщила в своем telegram-канале.
«Жителю Ханты-Мансийска, прошедшему специальную военную операцию и в одиночку воспитывающему троих детей, по его просьбе прокуратурой оказано содействие в трудоустройстве в муниципальное предприятие с гибким графиком работы. Дополнительно ему оказано содействие в получении единовременной помощи», — говорится в сообщении.
Зайцев также встретился еще с несколькими жителями округа. После приема жительница Нефтеюганска получила региональную выплату в размере 1,5 миллиона рублей, а по заявлению супруги бойца СВО и многодетной матери из Белоярского прокуратура проверила многоквартирный дом. Управляющую компанию обязали устранить дефекты в системах водоснабжения и следы протечек в подвале.
Ранее URA.RU сообщало, что замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев взял на контроль жалобы югорчан на работу общественного транспорта в морозы. Надзорное ведомство региона привлекло перевозчиков в нескольких городах ХМАО к административной ответственности.
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