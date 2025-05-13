13 мая 2025

Замгенпрокурора РФ Зайцев помог с трудоустройством отцу-одиночке из ХМАО, принимавшему участие в СВО

Замгенпрокурора РФ Зайцев провел для жителей ХМАО личный прием
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Замгенпрокурора РФ Зайцев помог решить проблемы югорчан
Замгенпрокурора РФ Зайцев помог решить проблемы югорчан Фото:

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев лично принял в ХМАО бойца СВО и помог ему с трудоустройством. Югорчанин в одиночку воспитывает троих детей и нуждался в гибком графике. Об этом прокуратура ХМАО сообщила в своем telegram-канале.

«Жителю Ханты-Мансийска, прошедшему специальную военную операцию и в одиночку воспитывающему троих детей, по его просьбе прокуратурой оказано содействие в трудоустройстве в муниципальное предприятие с гибким графиком работы. Дополнительно ему оказано содействие в получении единовременной помощи», — говорится в сообщении.

Зайцев также встретился еще с несколькими жителями округа. После приема жительница Нефтеюганска получила региональную выплату в размере 1,5 миллиона рублей, а по заявлению супруги бойца СВО и многодетной матери из Белоярского прокуратура проверила многоквартирный дом. Управляющую компанию обязали устранить дефекты в системах водоснабжения и следы протечек в подвале.

Ранее URA.RU сообщало, что замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев взял на контроль жалобы югорчан на работу общественного транспорта в морозы. Надзорное ведомство региона привлекло перевозчиков в нескольких городах ХМАО к административной ответственности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев лично принял в ХМАО бойца СВО и помог ему с трудоустройством. Югорчанин в одиночку воспитывает троих детей и нуждался в гибком графике. Об этом прокуратура ХМАО сообщила в своем telegram-канале. «Жителю Ханты-Мансийска, прошедшему специальную военную операцию и в одиночку воспитывающему троих детей, по его просьбе прокуратурой оказано содействие в трудоустройстве в муниципальное предприятие с гибким графиком работы. Дополнительно ему оказано содействие в получении единовременной помощи», — говорится в сообщении. Зайцев также встретился еще с несколькими жителями округа. После приема жительница Нефтеюганска получила региональную выплату в размере 1,5 миллиона рублей, а по заявлению супруги бойца СВО и многодетной матери из Белоярского прокуратура проверила многоквартирный дом. Управляющую компанию обязали устранить дефекты в системах водоснабжения и следы протечек в подвале. Ранее URA.RU сообщало, что замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев взял на контроль жалобы югорчан на работу общественного транспорта в морозы. Надзорное ведомство региона привлекло перевозчиков в нескольких городах ХМАО к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...