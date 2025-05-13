13 мая 2025

Власти ХМАО увеличивают для охотников квоту на добычу диких животных

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Новая квота для охотников начнет действовать в ХМАО с 1 августа
Новая квота для охотников начнет действовать в ХМАО с 1 августа Фото:

Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО намерен увеличить лимит добычи диких животных. Квота начнет действовать в округе с 1 августа. Проект находится на этапе экспертизы.

«Утвердить прилагаемые лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года для ХМАО — Югры. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2025 года», — следует из документа, опубликованного на официальном сайте властей ХМАО.

Всего лимит добычи на предстоящий год составит 20 312 особей, это на 164 особи больше в сравнении с лимитом за предыдущий год. Квота выросла на добычу лося, медведя, барсука и рыси. А вот на соболя и выдру, напротив, уменьшилась.

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Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО намерен увеличить лимит добычи диких животных. Квота начнет действовать в округе с 1 августа. Проект находится на этапе экспертизы. «Утвердить прилагаемые лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года для ХМАО — Югры. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2025 года», — следует из документа, опубликованного на официальном сайте властей ХМАО. Всего лимит добычи на предстоящий год составит 20 312 особей, это на 164 особи больше в сравнении с лимитом за предыдущий год. Квота выросла на добычу лося, медведя, барсука и рыси. А вот на соболя и выдру, напротив, уменьшилась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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