Власти ХМАО увеличивают для охотников квоту на добычу диких животных

Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО намерен увеличить лимит добычи диких животных. Квота начнет действовать в округе с 1 августа. Проект находится на этапе экспертизы.
«Утвердить прилагаемые лимиты добычи охотничьих ресурсов с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года для ХМАО — Югры. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2025 года», — следует из документа, опубликованного на официальном сайте властей ХМАО.
Всего лимит добычи на предстоящий год составит 20 312 особей, это на 164 особи больше в сравнении с лимитом за предыдущий год. Квота выросла на добычу лося, медведя, барсука и рыси. А вот на соболя и выдру, напротив, уменьшилась.
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