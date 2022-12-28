Ушедший на фронт челябинский депутат Госдумы подвел итоги года

29 декабря 2022 в 20:27 Размер текста - 17 +

Олег Голиков уверен, что в 2023 году Россия победит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участник спецоперации РФ на Украине, депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков подвел итоги 2022 года. Голиков сообщил, что для него 2022 год стал временем перестройки страны. «Для меня главный итог 2022 года, это запущенный президентом России Владимиром Путиным процесс объединения русского народа. Позади 10 месяцев спецоперации позади», — отметил в своем telegram-канале Голиков. Голиков уверен: запущенные в РФ процессы определили ее будущее на десятилетия вперед. Он отметил, что объединение русских людей особенно хорошо чувствуется в Донбассе. Голиков заявил, что в 2023 году Россия одержит победу. Голиков стал одним из первых депутатов Госдумы, кто написал заявление об уходе на фронт. После прохождения курса боевого слаживания в Ростовской области его группа отправлена в зону боевых действий. Депутат служил в батальоне «Апостол», участвовал в штурмах. Затем его отправили на допобучение и зачислили в разведбатальон «Каскад». Сейчас он готовит законопроект о запрете на госслужбу для покинувших России в период частичной мобилизации.

Участник спецоперации РФ на Украине, депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков подвел итоги 2022 года. Голиков сообщил, что для него 2022 год стал временем перестройки страны. «Для меня главный итог 2022 года, это запущенный президентом России Владимиром Путиным процесс объединения русского народа. Позади 10 месяцев спецоперации позади», — отметил в своем telegram-канале Голиков. Голиков уверен: запущенные в РФ процессы определили ее будущее на десятилетия вперед. Он отметил, что объединение русских людей особенно хорошо чувствуется в Донбассе. Голиков заявил, что в 2023 году Россия одержит победу. Голиков стал одним из первых депутатов Госдумы, кто написал заявление об уходе на фронт. После прохождения курса боевого слаживания в Ростовской области его группа отправлена в зону боевых действий. Депутат служил в батальоне «Апостол», участвовал в штурмах. Затем его отправили на допобучение и зачислили в разведбатальон «Каскад». Сейчас он готовит законопроект о запрете на госслужбу для покинувших России в период частичной мобилизации.