29 декабря 2022

Американский генерал Кларк: подход США к Украине ведет к ее «обескровливанию»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, флаг украины, армия, марш
Уэсли Кларк обвинил США в «обескровливании» Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Помощь США Украине ведет к ее постепенному «обескровливанию». Об этом заявил экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отставной американский генерал Уэсли Кларк.

«Мы (США — прим. URA.RU) находимся в процессе подпитки тупиковой ситуации. Это не отвечает нашим интересам, но мы это делаем. И в ходе этого процесса, если говорить военным языком, мы обескровливаем Украину. Они несут потери. Они лишаются важнейшей инфраструктуры. Они теряют энергетику, теряют промышленный потенциал. И они теряют финансовую основу в качестве государства. И мы обескровливаем их в этом», — его слова собственный корреспондент «Укринформ».

Уэсли Кларк добавил, что российские войска «меняют ситуацию на поле боя». Отставной американский генерал отметил, что армия РФ наращивает свои усилия в сфере обороны. Кроме того, он предрек изменение характера конфликта двух стран. Также, Кларк отметил, что целью Украины является вернуть потерянные регионы, а целью США — стабилизировать ситуацию между Москвой и Киевом и снизить шансы на конфликт между Россией и НАТО.

Ранее глава РФ Владимир Путин сообщил, что Россия не могла повести себя цинично по отношению к Украине в отличие от западных стран. По его словам, на на Западе скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части, а в России в духовной.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам
Все, что нужно знать о жизни страны, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Помощь США Украине ведет к ее постепенному «обескровливанию». Об этом заявил экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отставной американский генерал Уэсли Кларк. «Мы (США — прим. URA.RU) находимся в процессе подпитки тупиковой ситуации. Это не отвечает нашим интересам, но мы это делаем. И в ходе этого процесса, если говорить военным языком, мы обескровливаем Украину. Они несут потери. Они лишаются важнейшей инфраструктуры. Они теряют энергетику, теряют промышленный потенциал. И они теряют финансовую основу в качестве государства. И мы обескровливаем их в этом», — его слова собственный корреспондент «Укринформ». Уэсли Кларк добавил, что российские войска «меняют ситуацию на поле боя». Отставной американский генерал отметил, что армия РФ наращивает свои усилия в сфере обороны. Кроме того, он предрек изменение характера конфликта двух стран. Также, Кларк отметил, что целью Украины является вернуть потерянные регионы, а целью США — стабилизировать ситуацию между Москвой и Киевом и снизить шансы на конфликт между Россией и НАТО. Ранее глава РФ Владимир Путин сообщил, что Россия не могла повести себя цинично по отношению к Украине в отличие от западных стран. По его словам, на на Западе скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части, а в России в духовной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...