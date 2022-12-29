Американский генерал Кларк: подход США к Украине ведет к ее «обескровливанию»

30 декабря 2022 в 04:13 Размер текста - 17 +

Уэсли Кларк обвинил США в «обескровливании» Украины Фото: Валентина Свистунова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Помощь США Украине ведет к ее постепенному «обескровливанию». Об этом заявил экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отставной американский генерал Уэсли Кларк. «Мы (США — прим. URA.RU) находимся в процессе подпитки тупиковой ситуации. Это не отвечает нашим интересам, но мы это делаем. И в ходе этого процесса, если говорить военным языком, мы обескровливаем Украину. Они несут потери. Они лишаются важнейшей инфраструктуры. Они теряют энергетику, теряют промышленный потенциал. И они теряют финансовую основу в качестве государства. И мы обескровливаем их в этом», — его слова собственный корреспондент «Укринформ». Уэсли Кларк добавил, что российские войска «меняют ситуацию на поле боя». Отставной американский генерал отметил, что армия РФ наращивает свои усилия в сфере обороны. Кроме того, он предрек изменение характера конфликта двух стран. Также, Кларк отметил, что целью Украины является вернуть потерянные регионы, а целью США — стабилизировать ситуацию между Москвой и Киевом и снизить шансы на конфликт между Россией и НАТО. Ранее глава РФ Владимир Путин сообщил, что Россия не могла повести себя цинично по отношению к Украине в отличие от западных стран. По его словам, на на Западе скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части, а в России в духовной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Помощь США Украине ведет к ее постепенному «обескровливанию». Об этом заявил экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе отставной американский генерал Уэсли Кларк. «Мы (США — прим. URA.RU) находимся в процессе подпитки тупиковой ситуации. Это не отвечает нашим интересам, но мы это делаем. И в ходе этого процесса, если говорить военным языком, мы обескровливаем Украину. Они несут потери. Они лишаются важнейшей инфраструктуры. Они теряют энергетику, теряют промышленный потенциал. И они теряют финансовую основу в качестве государства. И мы обескровливаем их в этом», — его слова собственный корреспондент «Укринформ». Уэсли Кларк добавил, что российские войска «меняют ситуацию на поле боя». Отставной американский генерал отметил, что армия РФ наращивает свои усилия в сфере обороны. Кроме того, он предрек изменение характера конфликта двух стран. Также, Кларк отметил, что целью Украины является вернуть потерянные регионы, а целью США — стабилизировать ситуацию между Москвой и Киевом и снизить шансы на конфликт между Россией и НАТО. Ранее глава РФ Владимир Путин сообщил, что Россия не могла повести себя цинично по отношению к Украине в отличие от западных стран. По его словам, на на Западе скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части, а в России в духовной.