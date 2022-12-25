Путин объяснил разницу в отношении к Украине России и Запада. Видео

Путин: Россия не относилась к Украине цинично
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Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимир Путин заявил об особой философии России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия не могла повести себя цинично по отношению к Украине в отличие от западных стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Не могли! У нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям. В общем там [на Западе] скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части. А у нас в духовной», — сказал Путин. Так он ответил на вопрос, могла ли Россия повести себя в отношениях с Украиной так же цинично и изощренно, как Запад. Трансляция велась на телеканале «Россия 1».

Запад трижды срывал возможные мирные переговоры Москвы и Киева, сообщил Reseau International. Конфликт на Украине является «рукотворной войной американцев», они это делают из-за того, что коллективный Запад теряет доминирующую роль в мире, цитирует Nation News политолога Сергея Михеева. США несут ответственность за эскалацию обстановки на Украине, так как поддерживают Киев финансово, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Россия не могла повести себя цинично по отношению к Украине в отличие от западных стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин». «Не могли! У нас другая философия, другое отношение к жизни и к людям. В общем там [на Западе] скорее материальный подход и определение жизненного успеха в материальной части. А у нас в духовной», — сказал Путин. Так он ответил на вопрос, могла ли Россия повести себя в отношениях с Украиной так же цинично и изощренно, как Запад. Трансляция велась на телеканале «Россия 1». Запад трижды срывал возможные мирные переговоры Москвы и Киева, сообщил Reseau International. Конфликт на Украине является «рукотворной войной американцев», они это делают из-за того, что коллективный Запад теряет доминирующую роль в мире, цитирует Nation News политолога Сергея Михеева. США несут ответственность за эскалацию обстановки на Украине, так как поддерживают Киев финансово, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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