Кулеба раскрыл планы Зеленского по переманиванию союзников Путина

Кулеба: «саммит мира» должен показать стремление Украины к дипломатии

30 декабря 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

Украина попытается переманить нейтральные страны на свою сторону, заявил Дмитрий Кулеба Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский на «саммите мира» предпримет попытки склонить страны, которые открестились от поддержки Украины, к восстановлению мира на территории украинского государства. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Главная фишка украинской формулы мира — дать пространство странам, которые не приняли сторону Украины в вопросах не политической, а практической поддержки — возможность найти свое место в восстановлении мира в Украине», — передает слова Кулебы «РБК-Украина». Он отметил, что речь идет о странах Африки и Азии, в том числе об Индии и Китае. Украина на «саммите мира» должна изменить мнение этих стран о том, что украинские власти не стремятся к дипломатическому решению конфликта на ее территории, заключил Кулеба. Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский заявил, что проведение «саммита мира» без России невозможно. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что предложенная Зеленским «формула мира» неосуществима, так как не соответствует интересам России, передает Nation News. Политолог Грег Вайнер выразил мнение, что США будут всячески склонять Зеленского к компромиссам с Россией, сообщает «Федеральное агентство новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский на «саммите мира» предпримет попытки склонить страны, которые открестились от поддержки Украины, к восстановлению мира на территории украинского государства. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. «Главная фишка украинской формулы мира — дать пространство странам, которые не приняли сторону Украины в вопросах не политической, а практической поддержки — возможность найти свое место в восстановлении мира в Украине», — передает слова Кулебы «РБК-Украина». Он отметил, что речь идет о странах Африки и Азии, в том числе об Индии и Китае. Украина на «саммите мира» должна изменить мнение этих стран о том, что украинские власти не стремятся к дипломатическому решению конфликта на ее территории, заключил Кулеба. Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский заявил, что проведение «саммита мира» без России невозможно. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что предложенная Зеленским «формула мира» неосуществима, так как не соответствует интересам России, передает Nation News. Политолог Грег Вайнер выразил мнение, что США будут всячески склонять Зеленского к компромиссам с Россией, сообщает «Федеральное агентство новостей».