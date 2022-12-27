В постпредстве при ООН заявили, что «саммит мира» по Украине невозможен без РФ

«Саммит мира» невозможен без РФ, но его очень просто представить без Украины, заявил Дмитрий ПолянскийФото: Официальный сайт президента Украины
«Саммит мира» без России невозможен. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский.
«Какой может быть „саммит мира“ без России? Вот без Украины его как раз представить очень просто», — заявил Дмитрий Полянский в своем telegram-канале. По его словам, саммит без украинской стороны стал бы «кошмарным сценарием» для министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы.
Ранее Кислица поставил под сомнение право России находиться в Совбезе ООН, пишет Life. Позже Дмитрий Кулеба сообщил о намерении Киева доказать, что статус российской стороны в Совете Безопасности якобы незаконен, сообщает RT.
Также Кулеба заявил о желании провести мирный саммит к концу февраля. Однако участие российской стороны глава ведомства посчитал возможным лишь при некоторых условиях. По его словам, РФ сначала должна быть наказана через международный суд, сообщает телеканал 360.
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«Саммит мира» без России невозможен. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский. «Какой может быть „саммит мира“ без России? Вот без Украины его как раз представить очень просто», — заявил Дмитрий Полянский в своем telegram-канале. По его словам, саммит без украинской стороны стал бы «кошмарным сценарием» для министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы. Ранее Кислица поставил под сомнение право России находиться в Совбезе ООН, пишет Life. Позже Дмитрий Кулеба сообщил о намерении Киева доказать, что статус российской стороны в Совете Безопасности якобы незаконен, сообщает RT. Также Кулеба заявил о желании провести мирный саммит к концу февраля. Однако участие российской стороны глава ведомства посчитал возможным лишь при некоторых условиях. По его словам, РФ сначала должна быть наказана через международный суд, сообщает телеканал 360.