В постпредстве при ООН заявили, что «саммит мира» по Украине невозможен без РФ

27 декабря 2022 в 09:31 Размер текста - 17 +

«Саммит мира» невозможен без РФ, но его очень просто представить без Украины, заявил Дмитрий Полянский Фото: Официальный сайт президента Украины «Саммит мира» без России невозможен. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский. «Какой может быть „саммит мира“ без России? Вот без Украины его как раз представить очень просто», — заявил Дмитрий Полянский в своем telegram-канале . По его словам, саммит без украинской стороны стал бы «кошмарным сценарием» для министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы. Ранее Кислица поставил под сомнение право России находиться в Совбезе ООН, пишет Life . Позже Дмитрий Кулеба сообщил о намерении Киева доказать, что статус российской стороны в Совете Безопасности якобы незаконен, сообщает RT. Также Кулеба заявил о желании провести мирный саммит к концу февраля. Однако участие российской стороны глава ведомства посчитал возможным лишь при некоторых условиях. По его словам, РФ сначала должна быть наказана через международный суд, сообщает телеканал 360.

«Саммит мира» без России невозможен. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке Дмитрий Полянский. «Какой может быть „саммит мира“ без России? Вот без Украины его как раз представить очень просто», — заявил Дмитрий Полянский в своем telegram-канале. По его словам, саммит без украинской стороны стал бы «кошмарным сценарием» для министра иностранных дел Дмитрия Кулебы и постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы. Ранее Кислица поставил под сомнение право России находиться в Совбезе ООН, пишет Life. Позже Дмитрий Кулеба сообщил о намерении Киева доказать, что статус российской стороны в Совете Безопасности якобы незаконен, сообщает RT. Также Кулеба заявил о желании провести мирный саммит к концу февраля. Однако участие российской стороны глава ведомства посчитал возможным лишь при некоторых условиях. По его словам, РФ сначала должна быть наказана через международный суд, сообщает телеканал 360.