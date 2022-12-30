В ХМАО у вертолета при посадке отказал двигатель

31 декабря 2022 в 23:12 Размер текста - 17 +

В Березовском районе пилоты посадили вертолет, несмотря на отказ двигателя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Березовском районе ХМАО у вертолета Ми-8 при заходе на посадку отказал один из двигателей. Посадка прошла благополучно, сообщает telegram-канал «Helincidents». «30.12.2022. Ми-8 RA-24546. Отказ двигателя №2 при выполнении захода на посадку на вертодром Хулимсунт Березовского района ХМАО», — сообщается в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что в аэропорт Махачкалы вернулся самолет, совершающий рейс до Сургута. Причиной возврата стал больной пассажир на борту.

В Березовском районе ХМАО у вертолета Ми-8 при заходе на посадку отказал один из двигателей. Посадка прошла благополучно, сообщает telegram-канал «Helincidents». «30.12.2022. Ми-8 RA-24546. Отказ двигателя №2 при выполнении захода на посадку на вертодром Хулимсунт Березовского района ХМАО», — сообщается в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что в аэропорт Махачкалы вернулся самолет, совершающий рейс до Сургута. Причиной возврата стал больной пассажир на борту.