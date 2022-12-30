В ХМАО у вертолета при посадке отказал двигатель

В Березовском районе пилоты посадили вертолет, несмотря на отказ двигателя
В Березовском районе ХМАО у вертолета Ми-8 при заходе на посадку отказал один из двигателей. Посадка прошла благополучно, сообщает telegram-канал «Helincidents».
«30.12.2022. Ми-8 RA-24546. Отказ двигателя №2 при выполнении захода на посадку на вертодром Хулимсунт Березовского района ХМАО», — сообщается в Telegram.
Ранее URA.RU рассказало, что в аэропорт Махачкалы вернулся самолет, совершающий рейс до Сургута. Причиной возврата стал больной пассажир на борту.
Тысячи югорчан читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки».