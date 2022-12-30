30 декабря 2022

В ХМАО у вертолета при посадке отказал двигатель

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Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, дым, вертолет, милитари, армия, оружие, ми-8, огонь, выстрел, милитаризация, бой, z войска, армия россии
В Березовском районе пилоты посадили вертолет, несмотря на отказ двигателя Фото:

В Березовском районе ХМАО у вертолета Ми-8 при заходе на посадку отказал один из двигателей. Посадка прошла благополучно, сообщает telegram-канал «Helincidents».

«30.12.2022. Ми-8 RA-24546. Отказ двигателя №2 при выполнении захода на посадку на вертодром Хулимсунт Березовского района ХМАО», — сообщается в Telegram.

Ранее URA.RU рассказало, что в аэропорт Махачкалы вернулся самолет, совершающий рейс до Сургута. Причиной возврата стал больной пассажир на борту.

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В Березовском районе ХМАО у вертолета Ми-8 при заходе на посадку отказал один из двигателей. Посадка прошла благополучно, сообщает telegram-канал «Helincidents». «30.12.2022. Ми-8 RA-24546. Отказ двигателя №2 при выполнении захода на посадку на вертодром Хулимсунт Березовского района ХМАО», — сообщается в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что в аэропорт Махачкалы вернулся самолет, совершающий рейс до Сургута. Причиной возврата стал больной пассажир на борту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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