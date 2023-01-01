01 января 2023
31 декабря 2022

В челябинском селе в пожаре погиб мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Часовня в честь Преображения Господня и церковь Успения Пресвятой Богородицы. Свердловская область, Верхняя Сысерть, пожарище, пепелище, сгоревшее здание
В Челябинской области 1 января в пожаре погиб мужчина Фото:

В Звягино Чебаркульском районе Челябинской области в пожаре погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС региона.

«В Звягино в пожаре 1 января погиб мужчина. Хозяин дома не пострадал, в результате сгорел сам дом и крыша гаража», — уточнили в ведомстве.

Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание электропроводки. На вызов выезжали три пожарных автоцистерны (АЦ) региона и одна АЦ добровольной пожарной команды деревни Шахматово.

Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

В Звягино Чебаркульском районе Челябинской области в пожаре погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС региона. «В Звягино в пожаре 1 января погиб мужчина. Хозяин дома не пострадал, в результате сгорел сам дом и крыша гаража», — уточнили в ведомстве. Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание электропроводки. На вызов выезжали три пожарных автоцистерны (АЦ) региона и одна АЦ добровольной пожарной команды деревни Шахматово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...