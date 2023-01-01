В челябинском селе в пожаре погиб мужчина

В Челябинской области 1 января в пожаре погиб мужчина
В Звягино Чебаркульском районе Челябинской области в пожаре погиб мужчина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МЧС региона.
«В Звягино в пожаре 1 января погиб мужчина. Хозяин дома не пострадал, в результате сгорел сам дом и крыша гаража», — уточнили в ведомстве.
Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание электропроводки. На вызов выезжали три пожарных автоцистерны (АЦ) региона и одна АЦ добровольной пожарной команды деревни Шахматово.
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