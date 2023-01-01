В Перми продается лавка комиксов за 490 тысяч рублей

02 января 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

В лавке продают не только комиксы, но различную атрибутику Фото: Марина Молдавская © URA.RU Пермяк продает лавку комиксов около центра Перми за 490 тысяч рублей. Ранее предприниматель продавал готовый бизнес за 590 тысяч рублей. Объявление о продаже опубликовано на популярном портале. «Лавка комиксов. Стоимость — 490 тысяч рублей. База постоянных покупателей. Ежегодные участники ярмарки фестиваля PANICOMIX. Хорошо известны среди любителей комиксов Перми», — пишет продавец. Магазин работает с 2012 года, там продаются комиксы вселенной DC, Marvel и других. Помимо комиксов в лавке продается различная атрибутика: брелки, фигурки, плакаты, кружки и пр. Продавец согласен на торг.

Пермяк продает лавку комиксов около центра Перми за 490 тысяч рублей. Ранее предприниматель продавал готовый бизнес за 590 тысяч рублей. Объявление о продаже опубликовано на популярном портале. «Лавка комиксов. Стоимость — 490 тысяч рублей. База постоянных покупателей. Ежегодные участники ярмарки фестиваля PANICOMIX. Хорошо известны среди любителей комиксов Перми», — пишет продавец. Магазин работает с 2012 года, там продаются комиксы вселенной DC, Marvel и других. Помимо комиксов в лавке продается различная атрибутика: брелки, фигурки, плакаты, кружки и пр. Продавец согласен на торг.