В Перми продается лавка комиксов за 490 тысяч рублей

В лавке продают не только комиксы, но различную атрибутику
Пермяк продает лавку комиксов около центра Перми за 490 тысяч рублей. Ранее предприниматель продавал готовый бизнес за 590 тысяч рублей. Объявление о продаже опубликовано на популярном портале.
«Лавка комиксов. Стоимость — 490 тысяч рублей. База постоянных покупателей. Ежегодные участники ярмарки фестиваля PANICOMIX. Хорошо известны среди любителей комиксов Перми», — пишет продавец.
Магазин работает с 2012 года, там продаются комиксы вселенной DC, Marvel и других. Помимо комиксов в лавке продается различная атрибутика: брелки, фигурки, плакаты, кружки и пр. Продавец согласен на торг.
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