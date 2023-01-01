01 января 2023
31 декабря 2022

В Перми продается лавка комиксов за 490 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Паблик Маркет. Цены и товары., комикс, гот комик
В лавке продают не только комиксы, но различную атрибутику Фото:

Пермяк продает лавку комиксов около центра Перми за 490 тысяч рублей. Ранее предприниматель продавал готовый бизнес за 590 тысяч рублей. Объявление о продаже опубликовано на популярном портале.

«Лавка комиксов. Стоимость — 490 тысяч рублей. База постоянных покупателей. Ежегодные участники ярмарки фестиваля PANICOMIX. Хорошо известны среди любителей комиксов Перми», — пишет продавец.

Магазин работает с 2012 года, там продаются комиксы вселенной DC, Marvel и других. Помимо комиксов в лавке продается различная атрибутика: брелки, фигурки, плакаты, кружки и пр. Продавец согласен на торг.

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Пермяк продает лавку комиксов около центра Перми за 490 тысяч рублей. Ранее предприниматель продавал готовый бизнес за 590 тысяч рублей. Объявление о продаже опубликовано на популярном портале. «Лавка комиксов. Стоимость — 490 тысяч рублей. База постоянных покупателей. Ежегодные участники ярмарки фестиваля PANICOMIX. Хорошо известны среди любителей комиксов Перми», — пишет продавец. Магазин работает с 2012 года, там продаются комиксы вселенной DC, Marvel и других. Помимо комиксов в лавке продается различная атрибутика: брелки, фигурки, плакаты, кружки и пр. Продавец согласен на торг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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