Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о летчиках РФ, повторивших подвиг героя СССР

03 января 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Российских летчиков подбили, после чего они начали терять высоту Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские летчики Су-24М повторили подвиг военного пилота, героя СССР Николая Гастелло, самолет которого подбили, но он успел поразить колонну противника во время падения. Об этом сообщил боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». «Самолет был подбит и начал терять высоту, но экипаж успел направить его в район колонны противника. В результате Су-24М врезался в бронетехнику ВСУ, прорыв противника был сорван. Командир экипажа и штурман самолета героически погибли», — сообщил боец «Вагнера» с позывным Максуд в интервью «Известиям». Российские летчики наносили удары из ПЗРК, отметил он. Были уничтожены десятки солдат и более десятка танков и БМП. Пилоты фактически повторили подвиг Гастелло, чей самолет подбили в 1941 году. Он успел совершить прием воздушного боя — огненный таран и направить горящую машину на колонну противника. В результате все члены экипажа Гастелло скончались. Пилоту посмертно присвоили звание героя СССР.

Российские летчики Су-24М повторили подвиг военного пилота, героя СССР Николая Гастелло, самолет которого подбили, но он успел поразить колонну противника во время падения. Об этом сообщил боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». «Самолет был подбит и начал терять высоту, но экипаж успел направить его в район колонны противника. В результате Су-24М врезался в бронетехнику ВСУ, прорыв противника был сорван. Командир экипажа и штурман самолета героически погибли», — сообщил боец «Вагнера» с позывным Максуд в интервью «Известиям». Российские летчики наносили удары из ПЗРК, отметил он. Были уничтожены десятки солдат и более десятка танков и БМП. Пилоты фактически повторили подвиг Гастелло, чей самолет подбили в 1941 году. Он успел совершить прием воздушного боя — огненный таран и направить горящую машину на колонну противника. В результате все члены экипажа Гастелло скончались. Пилоту посмертно присвоили звание героя СССР.