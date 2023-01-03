В Челябинске нашли водителя, прокатившего зацепера на тюбинге

04 января 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГИБДД установили и задержали нарушителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске нашли водителя автомобиля, прокатившего зацепера на тюбинге. Об этом сообщило городское ГИБДД. «Сотрудниками Госавтоинспекции города Челябинска в ходе розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, был установлен водитель автомобиля ИЖ, мужчина 2000 года рождения, нарушивший правила дорожного движения, выразившееся в перевозке пассажира вне кабины автотранспортного средства», — рассказали URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции. В отношении водителя, составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 12.23 КоаП РФ («Нарушение правил перевозки пассажиров»), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»), а также ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ («Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке»). Кроме того, сотрудниками ГИБДД с водителем проведена профилактическая беседа, он свой проступок осознал и пообещал впредь нарушения не допускать. Как уже сообщало URA.RU челябинец проехал на тюбинге, прицепленном к автомобилю, несколько километров. Его маршрут пролегал через Комсомольский проспект, проспект Победы и Северо-Западное кольцо. Экстремальная поездка тюбингиста была согласована с водителем автомобиля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске нашли водителя автомобиля, прокатившего зацепера на тюбинге. Об этом сообщило городское ГИБДД. «Сотрудниками Госавтоинспекции города Челябинска в ходе розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, был установлен водитель автомобиля ИЖ, мужчина 2000 года рождения, нарушивший правила дорожного движения, выразившееся в перевозке пассажира вне кабины автотранспортного средства», — рассказали URA.RU в пресс-службе городской госавтоинспекции. В отношении водителя, составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 12.23 КоаП РФ («Нарушение правил перевозки пассажиров»), ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»), а также ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ («Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке»). Кроме того, сотрудниками ГИБДД с водителем проведена профилактическая беседа, он свой проступок осознал и пообещал впредь нарушения не допускать. Как уже сообщало URA.RU челябинец проехал на тюбинге, прицепленном к автомобилю, несколько километров. Его маршрут пролегал через Комсомольский проспект, проспект Победы и Северо-Западное кольцо. Экстремальная поездка тюбингиста была согласована с водителем автомобиля.