Читатели Daily Mail предрекли крах Украины из-за помощи Байдена

Решения Байдена, усугубляют конфликт на Украине, считает часть читателей издания Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Иностранцы раскритиковали президента США Джо Байдена после того, как он подтвердил, что рассматривает поставки украинской стороне бронированных боевых машин Bradley, способных уничтожать танки. По словам некоторых читателей, подобная военная помощь приведет к краху Украины. Своим мнением они поделились в комментариях под публикацией издания Daily Mail.

«Идиотизм, связанный с участием США/НАТО в этом конфликте, продолжается. Украине конец», — пишет читатель под ником SaltySpartan в комментариях под материалом издания . Его поддержал и пользователь, представившийся как Ignorance-not-bliss, отметив, что американские власти не заинтересованы в мире на Украине. «Байдену и демократам наплевать на мир! Они любят тратить деньги американских налогоплательщиков», — пишет он.

Часть читателей выступила с критикой в сторону американского правительства. «Байден глупеет с каждым днем. Он ничего не знает о мировой арене», — считает пользователь под ником Ruthe007. А Chuck 431 отметил, что помощь США украинской стороне дорого обходится американским налогоплательщикам. «Что ж, вы, демократы, проголосовали за Байдена, надеюсь, каждый из вас чувствует боль каждый день зарплаты», — написал он. А читатель, назвавший себя Vern Covington, сыронизировал: «Да, мы идем, просто выписываем еще один чек, Джоуи. Налогоплательщики перевернут счет!».

Некоторые считают, что действия администрации США только разжигают конфликт на Украине. «Разжигатель войны», — написал пользователь, представившийся как johnnywalsh1974. А читатель под ником Ignorance-not-bliss вновь добавил: «Америка становится великим сатаной, как об этом говорит Иран. Людей больше не обманешь!».

Ранее Байден сообщил, что вариант о поставках Украине бронированных боевых машин Bradley рассматривается администрацией США. Такие машины использовались американцами как основное средство передвижения в зоне боевых действий с середины 1980-х годов. Издание отмечает, что Соединенные Штаты уже готовят следующий пакет военной помощи украинской стороне.