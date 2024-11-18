В Крыму призвали немедленно отправить Байдена в отставку

Действующий президент США Джо Байден должен уйти в отставку после того, как разрешил Киеву бить дальнобойным оружием по территории РФ. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
«Байден должен быть немедленно, в срочном порядке, отстранен от власти и лишен возможности принимать какие-либо государственные решения до инаугурации [избранного президента США Дональда] Трампа, иначе это приведет наш мир к непоправимым последствиям», — заявил Шеремет. Его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что действующий глава США уже вошел в историю как самый кровожадный, коррумпированный и бесчестный президент за всю историю Америки и, видимо, решил не останавливаться на достигнутом. По его словам, президентство Байдена ввергло мир в хаос и стало причиной множества военных конфликтов по всему миру.
Джо Байден разрешил Киеву наносить удары ракетами большой дальности по территории РФ 17 ноября. Газета The New York Times сообщила, что решение Байдена было спровоцировано из-за слухов о военных КНДР, которых Россия якобы задействует в целях спецоперации.
Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что подобное решение будет означать прямое вступление НАТО в конфликт. Он также заявлял, что Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии третьих стран.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.