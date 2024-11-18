С солиста Rammstein потребовали 67 млн за отмененный концерт в Твери

Международный коммерческий арбитражный суд потребовал взыскать с солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна 635 400 евро (около 67 миллионов рублей) за отмененный в августе 2021 года концерт в Твери. Иск подала компания «Прайм маркетинг», утверждающая, что музыкант не вернул предоплаченные средства за мероприятие.
«Взыскать с Тилля Линдеманна в пользу ООО „Прайм маркетинг“ неосновательное обогащение в размере 635 400 евро», — указывается в тексте решения суда. Его приводит ТАСС. Суд также обязал певца выплатить 2 924 евро за пользование чужими деньгами с 31 августа 2021 года по 27 апреля 2022 года, а также проценты за период с 28 апреля 2022 года до полной оплаты долга по ключевой ставке Банка России.
По решению суда, истцу также должны быть возмещены расходы на оплату регистрационного и арбитражного сборов в размере 32 562 долларов. Помимо этого, продюсер Линдеманна Анар Рейбанд должен выплатить заказчику фестиваля Максиму Ларину 10 миллионов рублей за неосновательное обогащение.
Фронтмен группы Rammstein отменил выступление на фестивале в Твери, который должен был пройти 29 августа в 2021 году. Он сделал это после предупреждения от полиции о возможной ответственности за нарушение ограничений на массовые мероприятия в период действия антиковидных мер.
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