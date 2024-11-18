Россияне за 2024 год побили рекорд по покупкам алкоголя

В 2024 году Россия зафиксировала рекордные объемы продаж алкогольной продукции. За первые десять месяцев розничные продажи достигли исторического максимума, составив 184,2 миллиона декалитров. Эту информацию предоставило Росалкогольтабакрегулирование (РАТК).
«С января по октябрь в рознице было продано 184,2 миллиона декалитров алкогольной продукции. Это стало наибольшим показателем с 2017 года», — передает данные РАТК РБК. Это на 0,8% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, и на 21% больше, чем с 2017 года, когда начали публиковаться официальные статистические данные.
Лидерами по продажам стали водка, виноградные вина и игристые вина, что также стало максимумом за последние годы. Продажи ликеро-водочных изделий и другого крепкого алкоголя также показали значительный рост, составив 13,2 и 11,3 миллиона декалитров соответственно. В то же время отмечено снижение продаж слабоалкогольной продукции на 19,8% в связи с повышением акциза с 1 мая 2024 года, что сделало их производство невыгодным.
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