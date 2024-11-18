Минфин предложил существенно поднять налог для «Транснефти»

РБК: Минфин предложил увеличить налог на прибыль «Транснефти» с 25% до 40%
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Прибыль «Транснефти» за девять месяцев снизилась на 49,1%.
Прибыль «Транснефти» за девять месяцев снизилась на 49,1%. Фото:

Минфин предложил увеличить налог на прибыль для «Транснефти» до 40%. Об этом рассказал источник, близкий к правительству.

«Среди предложений, которые в ближайшее время направят в Госдуму, увеличение ставки налога на прибыль для „Транснефти“ до 40%», — передает слова источника РБК. В настоящее время ставка налога составляет 20%, но с 2024 года она должна вырасти до 25%.

По данным финансовой отчетности, прибыль компании за девять месяцев текущего года снизилась на 49,1%, до 97 миллиардов рублей, в то время как налог на прибыль упал на 59,1%, до 18,1 миллиарда рублей. Эксперты отмечают, что установить индивидуальную ставку для конкретного налогоплательщика нельзя, но это возможно для определенных категорий, что может коснуться «Транснефти». Компания пока не комментирует ситуацию.

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Минфин предложил увеличить налог на прибыль для «Транснефти» до 40%. Об этом рассказал источник, близкий к правительству. «Среди предложений, которые в ближайшее время направят в Госдуму, увеличение ставки налога на прибыль для „Транснефти“ до 40%», — передает слова источника РБК. В настоящее время ставка налога составляет 20%, но с 2024 года она должна вырасти до 25%. По данным финансовой отчетности, прибыль компании за девять месяцев текущего года снизилась на 49,1%, до 97 миллиардов рублей, в то время как налог на прибыль упал на 59,1%, до 18,1 миллиарда рублей. Эксперты отмечают, что установить индивидуальную ставку для конкретного налогоплательщика нельзя, но это возможно для определенных категорий, что может коснуться «Транснефти». Компания пока не комментирует ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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