Минфин предложил существенно поднять налог для «Транснефти»

Минфин предложил увеличить налог на прибыль для «Транснефти» до 40%. Об этом рассказал источник, близкий к правительству.
«Среди предложений, которые в ближайшее время направят в Госдуму, увеличение ставки налога на прибыль для „Транснефти“ до 40%», — передает слова источника РБК. В настоящее время ставка налога составляет 20%, но с 2024 года она должна вырасти до 25%.
По данным финансовой отчетности, прибыль компании за девять месяцев текущего года снизилась на 49,1%, до 97 миллиардов рублей, в то время как налог на прибыль упал на 59,1%, до 18,1 миллиарда рублей. Эксперты отмечают, что установить индивидуальную ставку для конкретного налогоплательщика нельзя, но это возможно для определенных категорий, что может коснуться «Транснефти». Компания пока не комментирует ситуацию.
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