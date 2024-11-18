Банк ВТБ повысил ставку по накопительному счету до 24% годовых для первых клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации. Новые условия будут действовать в течение первых трех месяцев с момента открытия счета.
«Традиционно вслед за вкладами мы поднимаем ставки по накопительным счетам, которые являются самым простым и понятным инструментом получения дохода», — заявил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер. Также повышение приветственной ставки затронет и уже открытые счета, где действует приветственный период.
Согласно информации от ВТБ, с начала года клиенты банка открыли более 5,8 миллиона накопительных счетов, а общий объем портфеля этих счетов достиг 1,5 триллиона рублей. Это повышение ставок является частью широкой стратегии банка по улучшению условий по всем сберегательным продуктам.
Ранее ставки по вкладам поднял Россельхозбанк. Он увеличил ставки по накопительному счету до 23% годовых. В пресс-службе организации отметили, что максимальная ставка применяется к депозитам «Свой вклад» и «Доходный» сроком на шесть месяцев для новых клиентов, у которых не было вкладов в банке последние 30 дней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.