ВС РФ за ночь сбили почти 60 дронов ВСУ над пятью регионами

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45 беспилотников сбито над Брянской областью, заявили в Минобороны РФ
45 беспилотников сбито над Брянской областью, заявили в Минобороны РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В течение прошлой ночи российские силы ПВО успешно предотвратили попытки ВСУ атаковать объекты на территории России с применением беспилотников. В результате было уничтожено 59 украинских БПЛА. Эту информацию сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских БПЛА», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что два дрона были сбиты в Московской области, 45 — в Брянской, шесть — в Курской, три — в Белгородской и три — в Тульской областях.

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В течение прошлой ночи российские силы ПВО успешно предотвратили попытки ВСУ атаковать объекты на территории России с применением беспилотников. В результате было уничтожено 59 украинских БПЛА. Эту информацию сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских БПЛА», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что два дрона были сбиты в Московской области, 45 — в Брянской, шесть — в Курской, три — в Белгородской и три — в Тульской областях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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