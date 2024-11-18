ВС РФ за ночь сбили почти 60 дронов ВСУ над пятью регионами

45 беспилотников сбито над Брянской областью, заявили в Минобороны РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В течение прошлой ночи российские силы ПВО успешно предотвратили попытки ВСУ атаковать объекты на территории России с применением беспилотников. В результате было уничтожено 59 украинских БПЛА. Эту информацию сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 59 украинских БПЛА», — говорится в сообщении Минобороны. Там добавили, что два дрона были сбиты в Московской области, 45 — в Брянской, шесть — в Курской, три — в Белгородской и три — в Тульской областях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.