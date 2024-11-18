Украина может ударить дальнобойными ракетами по Курской области: карта СВО на 18 ноября

США предоставили Украине разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по России, что может кардинально изменить военную стратегию в зоне СВО. ВС РФ продолжают активное наступление, особенно на покровском и запорожском направлениях. Украинские беспилотники продолжают наносить удары по объектам на территории России. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Курское направление
Согласно информации CNN, президент США Джо Байден разрешил ВСУ использовать ракеты ATACMS для ударов по территории Курской области России. Это решение направлено на поддержку Киева. Основной целью применения ракет является удержание захваченных территорий в регионе. Ожидается, что Украина начнет удары в ближайшие дни.
Продолжаются бои в районах населенных пунктов Дарьино и Новоивановка. Российские войска продвинулись возле Нижнего Клина и Малой Локни, а также в Ольговском лесу. ВСУ провели три контратаки в районе Дарьино и Нижнего Клина численностью до 25 человек, но безуспешно.
Покровское направление
Российские войска успешно овладели оставшейся северной частью Григоровки. Также продолжаются активные боевые действия в районе Петровки.
Кураховское направление
ВС РФ активно штурмуют населенный пункт Берестки, расположенный на северном берегу Кураховского водохранилища. Южнее, в населенном пункте Дальнее, боестолкновения переместились в район фермы, находящейся в западной части села. В южной части Трудового войска России установили флаг и продолжили продвигаться в сторону центра населенного пункта.
Запорожское направление
Усиливается давление на ВСУ. ВС РФ продвигаются к населенному пункту Новоандреевка. Севернее населенного пункта Работино российские войска проводят атаки в сторону Малой Токмачки. Кроме того, из района Новопокровки зафиксированы наступательные действия ВС РФ в направлении Белогорья. Восточнее, в районе времевского выступа, после населенного пункта Ровнополь, российская армия продвинулась вглубь территории на один километр и продолжает наступательные маневры с использованием мобильных групп в сторону Новодаровки.
Обстрелы ВСУ
Беспилотник ВСУ нанес удар по маршрутке в Горловке, в результате чего были ранены шесть человек. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Горловка расположена в 50 километрах от Донецка и является местом расположения химического концерна «Стирол» и угледобывающих предприятий.
Российские силы ПВО успешно отбили атаку украинских беспилотников, уничтожив 59 БПЛА. Об этом сообщил Минобороны РФ. Из них два были сбиты в Московской области, 45 — в Брянской, шесть — в Курской, три — в Белгородской и три — в Тульской областях.
В Белгородской области, в селе Бирюч Валуйского округа, был введен режим чрезвычайной ситуации после того, как легковой автомобиль подвергся атаке дрона-камикадзе ВСУ, в результате чего погиб мирный житель. В поселке Майском Белгородского района также произошла атака дрона, в результате которой было повреждено остекление социального объекта. Кроме того, два дрона-камикадзе нанесли удары по селу Грузское в Борисовском районе.
В Донецкой Народной Республике зафиксирован обстрел со стороны ВСУ Катериновки и Горловки, в результате которого были выпущены два снаряда калибром 155 миллиметров. На улице Поля Робсона в Горловке ранен мужчина 1983 года рождения.
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