Ким Чен Ын призвал армию обеспечить полную готовность к войне после слов Байдена

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал военных обеспечить полную готовность к войне после того, как президент США Джо Байден разрешил Киеву наносить удары по территории РФ дальнобойным оружием. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«[Ким Чен Ын отметил] важность подготовки батальонов и наращивания боевых сил для того, чтобы регулярные вооруженные силы [КНДР] и все вооруженные силы республики находились в полной готовности к войне», — приводит ТАСС слова агентства. Северокорейский лидер также указал на угрожающий характер военной конфронтации со стороны США и Южной Кореи, которая создала напряженную обстановку на Корейском полуострове. Он подчеркнул важность подготовки батальонов для усиления военно-политического превосходства и заявил о намерении продолжать укреплять силы самообороны государства, включая ядерные силы, без каких-либо ограничений.
Администрация президента США разрешила Вооруженным силам Украины использовать американское оружие для ударов по территории Российской Федерации. По данным американским СМИ, решение Байдена было спровоцировано из-за слухов о военных КНДР, которых Россия якобы задействует в целях спецоперации, а также разрешение использования оружия необходимо для поддержки украинских сил в Курской области. К ак в мире отреагировали на решение Байдена — в материале URA.RU.
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