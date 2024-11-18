Армия России предотвратила прорыв ВСУ на херсонском направлении

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ВС РФ уничтожили трех членов украинской ДРГ
ВС РФ уничтожили трех членов украинской ДРГ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия успешно пресекла попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на херсонском направлении. Об этом сообщают источники в силовых структурах.

«Бойцы ВС РФ предотвратили попытку прорыва украинской ДРГ на херсонском направлении», — передает сообщение источника из силовых структур РИА Новости. Во время операции были нейтрализованы три члена группы, среди которых была женщина.

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Российская армия успешно пресекла попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на херсонском направлении. Об этом сообщают источники в силовых структурах. «Бойцы ВС РФ предотвратили попытку прорыва украинской ДРГ на херсонском направлении», — передает сообщение источника из силовых структур РИА Новости. Во время операции были нейтрализованы три члена группы, среди которых была женщина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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