Армия России предотвратила прорыв ВСУ на херсонском направлении

ВС РФ уничтожили трех членов украинской ДРГ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия успешно пресекла попытку прорыва украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на херсонском направлении. Об этом сообщают источники в силовых структурах.
«Бойцы ВС РФ предотвратили попытку прорыва украинской ДРГ на херсонском направлении», — передает сообщение источника из силовых структур РИА Новости. Во время операции были нейтрализованы три члена группы, среди которых была женщина.
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