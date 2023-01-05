05 января 2023

В Челябинской области на трассе М5 сняли ограничения

© Служба новостей «URA.RU»
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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия, дорога
Несмотря на снятие ограничений, ГИБДД рекомендует отказаться от поездок Фото:

В Челябинской области на трассе М5 сняли ограничения и движение транспорта запущено в обе стороны. Об этом URA.RU сообщили 6 января в пресс-службе ГИБДД по региону.

«Движение на трассе М5 осуществляется в обе стороны, но медленно. По прогнозу синоптиков к вечеру ожидается ухудшение погоды, будут идти обильные осадки в виде снега», — заявили в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок в данном направлении. Личный состав ГИБДД и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности и готовы прийти на помощь в любую минуту.

В Челябинской области на трассе М5 временные ограничения движения для пассажирских автобусов, легковых такси, маршрутных такси, грузовых транспортных средств были введены 6 января. Ограничения вводились из-за неблагоприятных погодных условий и снегопадов.

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В Челябинской области на трассе М5 сняли ограничения и движение транспорта запущено в обе стороны. Об этом URA.RU сообщили 6 января в пресс-службе ГИБДД по региону. «Движение на трассе М5 осуществляется в обе стороны, но медленно. По прогнозу синоптиков к вечеру ожидается ухудшение погоды, будут идти обильные осадки в виде снега», — заявили в пресс-службе ведомства. Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок в данном направлении. Личный состав ГИБДД и дорожные службы приведены в повышенную степень готовности и готовы прийти на помощь в любую минуту. В Челябинской области на трассе М5 временные ограничения движения для пассажирских автобусов, легковых такси, маршрутных такси, грузовых транспортных средств были введены 6 января. Ограничения вводились из-за неблагоприятных погодных условий и снегопадов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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