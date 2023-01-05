05 января 2023
04 января 2023

В Челябинской области из-за снегопадов введены ограничения на трассе М5

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на трассе зимой. Челябинск, снег, камаз, зима, дтп, авария, кювет
Из-за снегопадов на трассе затруднено движение Фото:

В Челябинской области на трассе М5 6 января введены временные ограничения движения для пассажирских автобусов, легковых такси, маршрутных такси, грузовых транспортных средств. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления федеральных дорог «Южный Урал», ограничения вводятся с из-за неблагоприятных погодных условий, снегопадов.

«Ограничения введены 6 января с 10.15 часов с 1549 км (граница с республикой Башкортостан) по 1796 км (развязка на Чебаркуль). Ориентировочное время снятия ограничения — в 21 час», — сообщили в управлении.

Вопрос о снятии временного ограничения будет рассматриваться по окончании неблагоприятных дорожных условий.

Ранее ГУ МВД по региону сообщило, что из-за снега на трассе встали фуры. Водителей просят отказаться от поездки. Экипажи ДПС работают в усиленном режиме.

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В Челябинской области на трассе М5 6 января введены временные ограничения движения для пассажирских автобусов, легковых такси, маршрутных такси, грузовых транспортных средств. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления федеральных дорог «Южный Урал», ограничения вводятся с из-за неблагоприятных погодных условий, снегопадов. «Ограничения введены 6 января с 10.15 часов с 1549 км (граница с республикой Башкортостан) по 1796 км (развязка на Чебаркуль). Ориентировочное время снятия ограничения — в 21 час», — сообщили в управлении. Вопрос о снятии временного ограничения будет рассматриваться по окончании неблагоприятных дорожных условий. Ранее ГУ МВД по региону сообщило, что из-за снега на трассе встали фуры. Водителей просят отказаться от поездки. Экипажи ДПС работают в усиленном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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