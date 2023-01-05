В Челябинской области из-за снегопадов введены ограничения на трассе М5

06 января 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Из-за снегопадов на трассе затруднено движение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на трассе М5 6 января введены временные ограничения движения для пассажирских автобусов, легковых такси, маршрутных такси, грузовых транспортных средств. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления федеральных дорог «Южный Урал», ограничения вводятся с из-за неблагоприятных погодных условий, снегопадов. «Ограничения введены 6 января с 10.15 часов с 1549 км (граница с республикой Башкортостан) по 1796 км (развязка на Чебаркуль). Ориентировочное время снятия ограничения — в 21 час», — сообщили в управлении. Вопрос о снятии временного ограничения будет рассматриваться по окончании неблагоприятных дорожных условий. Ранее ГУ МВД по региону сообщило, что из-за снега на трассе встали фуры. Водителей просят отказаться от поездки. Экипажи ДПС работают в усиленном режиме.

В Челябинской области на трассе М5 6 января введены временные ограничения движения для пассажирских автобусов, легковых такси, маршрутных такси, грузовых транспортных средств. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления федеральных дорог «Южный Урал», ограничения вводятся с из-за неблагоприятных погодных условий, снегопадов. «Ограничения введены 6 января с 10.15 часов с 1549 км (граница с республикой Башкортостан) по 1796 км (развязка на Чебаркуль). Ориентировочное время снятия ограничения — в 21 час», — сообщили в управлении. Вопрос о снятии временного ограничения будет рассматриваться по окончании неблагоприятных дорожных условий. Ранее ГУ МВД по региону сообщило, что из-за снега на трассе встали фуры. Водителей просят отказаться от поездки. Экипажи ДПС работают в усиленном режиме.