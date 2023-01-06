Автомобилисты сообщают о затруднении движения на трассе М5 в Челябинской области и соседней Башкирии. По данным водителей, температура воздуха на отдельных участках дороги уже опустилась до минус 32 градусов.
«Сим (Челябинская область) в сторону Уфы, фура создает небольшое затруднение в движении. Пробка на повороте на Улу-Теляк, фуры встают, мороз минус 32», — пишут водители в паблике «Трасса М5 Уфа — Челябинск».
Автовладельцы указывают, что у некоторых машин замерзает дизельное топливо. Из-за этого они останавливаются на трассе, создавая помехи движению.
Ранее синоптики предупреждали, что 8—10 января в Челябинской области ожидается понижение температуры до минус 40 градусов. При этом ветер будет дуть со скоростью до 10 метров в секунду. В Снежинске из-за морозов уже продлили школьные каникулы до 10 января включительно.
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