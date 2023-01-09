В Копейске отремонтировали травмоопасную горку на главной площади

Горку ремонтировали все каникулы почти ежедневно Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти Копейска (Челябинская область) восстановили покрытие ледовой горки на площади у ТРК «Слава», на которую жаловались горожане. Выбоины во льду за новогодние каникулы пришлось заливать несколько раз, сообщили URA.RU в администрации Копейска.

«На площади Трудовой Славы в очередной раз 8 января восстановили горку. Некоторые жители города катались с горки на санях, снегокатах и даже на лыжах. От этого ледяные скаты горки получали повреждения», — рассказала URA.RU начальник управления благоустройства Копейска Ольга Кривопускова.

По ее данным, повреждения на горке были выявлены несколько раз. Их устраняли практически ежедневно: 3, 4, 6 и 8 января выбоины засыпали снегом, утрамбовывали и заливали водой. Работы проводились с 6 утра, пока на горке никого не было. До застывания залитых водой участков за горкой следил дежурный. Сейчас горка находиться в надлежащем состоянии, заверили в мэрии.

Ранее копейчане жаловались на большую яму на горке. Из-за резкого перепада высот кататься с нее было очень больно.