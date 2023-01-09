Главный танковый завод РФ ищет учеников среди свердловчан

«Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле (Свердловская область) объявил о наборе учеников, которые впоследствии смогут работать на предприятии. Для них проведут обучение, сообщила пресс-служба предприятия в официальном telegram-канале.
«Приходите 20 января в 13:00 в учебно-производственный цех Центра подготовки персонала УВЗ, здание отдела кадров, второй этаж, кабинет 9 (Нижний Тагил, Восточное шоссе 28/1). Здесь состоится набор учеников из числа незанятого населения для обучения востребованным на предприятии специальностям», — рассказали на УВЗ.
В списке специальностей, которым будут обучать — токарь, фрезеровщик, слесарь, электромонтер, электросварщик, оператор станков с ПУ. Ранее URA.RU сообщало, что массово ищет работников «Уралтрансмаш» (входит в концерн УВЗ). За неделю предприятие опубликовало 22 вакансии.
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