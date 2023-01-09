Министр рассказал о государственной важности сотрудничества с «Уралвагонзаводом»

Руководство «Уралвагонзавода» и министр промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин провели совещание с представителями 17 предприятий. Их планируют привлечь к изготовлению для УВЗ товаров из перечня необходимых. Зеленкин назвал эту задачу государственной важности. Информация об этом появилась в официальной группе УВЗ «ВКонтакте».
«Сегодня перед „Уралвагонзаводом“ поставлены серьезные задачи. Объемы производства увеличились в разы. В связи с этим возникла необходимость изготовления определенной номенклатуры по кооперации. На предприятии прошло совещание с потенциальными исполнителями работ», — рассказали на УВЗ.
В совещании приняли участие представители 17 предприятий из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новоуральска, Среднеуральска и других городов Свердловской области. Участники встречи обсудили возможное сотрудничество, оплату, сроки.
«По итогам заседания „Уралвагонзавод“ как заказчик получил представление, чем занимается та или иная компания и что готова сделать для УВЗ. Кооператоры также ушли с четким пониманием. Прошу учитывать, что эта задача сегодня не только коммерческая, но и государственная», — рассказал Зеленкин.
Ранее URA.RU сообщало, что «Уралвагонзавод» объявил о наборе учеников, которые впоследствии смогут работать на предприятии. Для них проведут обучение.
На УВЗ прошла встреча представителей промышленных предприятий, руководства завода и министра промышленности и науки региона
Фото: «Уралвагонзавод», vk.com
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Руководство «Уралвагонзавода» и министр промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин провели совещание с представителями 17 предприятий. Их планируют привлечь к изготовлению для УВЗ товаров из перечня необходимых. Зеленкин назвал эту задачу государственной важности. Информация об этом появилась в официальной группе УВЗ «ВКонтакте». «Сегодня перед „Уралвагонзаводом“ поставлены серьезные задачи. Объемы производства увеличились в разы. В связи с этим возникла необходимость изготовления определенной номенклатуры по кооперации. На предприятии прошло совещание с потенциальными исполнителями работ», — рассказали на УВЗ. В совещании приняли участие представители 17 предприятий из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Новоуральска, Среднеуральска и других городов Свердловской области. Участники встречи обсудили возможное сотрудничество, оплату, сроки. «По итогам заседания „Уралвагонзавод“ как заказчик получил представление, чем занимается та или иная компания и что готова сделать для УВЗ. Кооператоры также ушли с четким пониманием. Прошу учитывать, что эта задача сегодня не только коммерческая, но и государственная», — рассказал Зеленкин. Ранее URA.RU сообщало, что «Уралвагонзавод» объявил о наборе учеников, которые впоследствии смогут работать на предприятии. Для них проведут обучение.