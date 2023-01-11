Силовики раскрыли подробности убийства многодетной свердловчанки

Полиция установила причастность к убийству многодетной свердловчанки ее мужа

Силовики установили картину убийства многодетной свердловчанки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подозреваемый в убийстве многодетной свердловчанки Любови Белюшиной, ее бывший муж, предположительно расправился с экс-супругой во время совместной поездки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.

«По предварительным данным, в день трагедии жена попросила увезти ее в Режевской район, где она намеревалась найти себе новое жилье. Однако по дороге они поругались, вышли из машины, после чего и случился криминальный финал их отношений», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

По словам представителя пресс-службы, именно бывший муж погибшей являлся главным подозреваемым в совершении преступления. В дальнейшем в тандеме с региональным Следственным комитетом силовикам удалось найти несколько зацепок, подтверждающих первоначальную версию.

Многодетная жительница села Коптелово Любовь Белюшина пропала 22 декабря. Про ее пропажу в полицию обратился ее бывший муж Александр. Спасатели несколько недель прочесывали близлежащие к поселку леса и после новогодних праздников обнаружили тело Белюшиной у Режевского тракта. Пятерых детей свердловчанки в дальнейшем передали органам опеки.