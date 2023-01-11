В ХМАО школьники первой смены останутся дома из-за морозов

12 января 2023 в 06:07 Размер текста - 17 +

В некоторых населенных пунктах температура воздуха достигала -48,9 градусов Фото: Александр Мамаев © URA.RU В населенных пунктах ХМАО отменены занятия у школьников первой смены из-за сильных морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 31,3 до минус 48,9 градусов. Скорость ветра 0-4 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке. С 1 по 8 классы отменены занятия в следующих населенных пунктах: Нижневартовск, Мегион, Лангепас, Покачи, Когалым, Русскинская, Ульт-Ягун, Тром-Аган, Аган, Высокий Мыс, Покур, Излучинск, Зайцева Речка, Вата, Большетархово. В некоторых населенных пунктах актировка распространяется на учащихся с 1 по 11 класс: Радужный, Ваховск, Чехломей, Охтеурье, Ларьяк, Корлики, Радужный, Новоаганск, Варьеган. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО назвали условия, при которых студенты в мороз останутся дома. Директор департамента образования и науки округа Алексей Дренин сообщил, что в холода не проводятся практические занятия на свежем воздухе, а решение об отмене обычных лекций и семинаров или переводе студентов на дистант должно принять руководство учебного заведения.

В населенных пунктах ХМАО отменены занятия у школьников первой смены из-за сильных морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 31,3 до минус 48,9 градусов. Скорость ветра 0-4 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке. С 1 по 8 классы отменены занятия в следующих населенных пунктах: Нижневартовск, Мегион, Лангепас, Покачи, Когалым, Русскинская, Ульт-Ягун, Тром-Аган, Аган, Высокий Мыс, Покур, Излучинск, Зайцева Речка, Вата, Большетархово. В некоторых населенных пунктах актировка распространяется на учащихся с 1 по 11 класс: Радужный, Ваховск, Чехломей, Охтеурье, Ларьяк, Корлики, Радужный, Новоаганск, Варьеган. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО назвали условия, при которых студенты в мороз останутся дома. Директор департамента образования и науки округа Алексей Дренин сообщил, что в холода не проводятся практические занятия на свежем воздухе, а решение об отмене обычных лекций и семинаров или переводе студентов на дистант должно принять руководство учебного заведения.