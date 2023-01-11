В Нижневартовске растет число внебольничных пневмоний

В Нижневартовске (ХМАО) наблюдается рост заболеваемости внебольничных пневмоний. В официальном telegram-канале администрации города опубликовано сообщение, что число выявленных случаев выросло на 9,6% по сравнению с неделей новогодних каникул.
«По сравнению с предыдущей неделей показатель вырос на 9,6%. Как пояснили специалисты отделения Роспотребнадзора по ХМАО в городе Нижневартовске, зарегистрировано 76 случаев заболевания внебольничной пневмонией», — указано в публикации.
У большинства заболевание протекает в легкой форме. Госпитализация потребовалась 20 пациентам. В поликлинике Нижневартовска корреспонденту URA.RU рассказали о симптомах течения заболевания. «В данный момент мы в большинстве случаев выявляем обычные сегментарные односторонние пневмонии бактериальной этиологии, которые проявляются интоксикацией, длительной температурой выше 39 градусов от трех до пяти дней, одышкой, сухим кашлем. Хорошо поддаются лечению на амбулаторном этапе», — прокомментировала врач-эпидемиолог НГП Марина Любимова.
Ранее URA.RU сообщало о рисках вспышки кори в ХМАО. В окружном Роспотребнадзоре отметили, что они связаны с миграционными потоками.
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