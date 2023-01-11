В ХМАО отменили занятия второй смены в школах из-за 30-градусных морозов

12 января 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

В ХМАО дети останутся дома из-за морозов Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО 12 января отменили занятия у школьников второй смены из-за 30-градусных морозов и ветра. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 28 до минус 36,9 градусов. Скорость ветра 0-4 метра в секунду», — указано в сообщении. В Корликах отменили занятия с 1 по 11 класс. С 1 по 8 классы отменили занятия в школах Ваховска, Варьегана, Новоаганска, Ларьяка, Охтеурья, Радужного и деревни Чехломей. В Агане, Федоровском, Тром-Агане, Русскинской, Ульт-Ягуне, Покачах и Когалыме дома останутся ученики начальной школы. Ранее URA.RU писало об отмене занятий первой смены в школах ХМАО. В населенных пунктах округа зафиксирована температура до минус 48,9 градусов.

В ХМАО 12 января отменили занятия у школьников второй смены из-за 30-градусных морозов и ветра. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 28 до минус 36,9 градусов. Скорость ветра 0-4 метра в секунду», — указано в сообщении. В Корликах отменили занятия с 1 по 11 класс. С 1 по 8 классы отменили занятия в школах Ваховска, Варьегана, Новоаганска, Ларьяка, Охтеурья, Радужного и деревни Чехломей. В Агане, Федоровском, Тром-Агане, Русскинской, Ульт-Ягуне, Покачах и Когалыме дома останутся ученики начальной школы. Ранее URA.RU писало об отмене занятий первой смены в школах ХМАО. В населенных пунктах округа зафиксирована температура до минус 48,9 градусов.